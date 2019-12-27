Восемь стран мира, большинство из которых находятся на территории Азии, ответственные за 63,6% выбросов пластикового мусора в мировой океан.

Об этом сообщают Буквы.

Максимальное количество пластика в мировой океан выбрасывают такие страны, как Китай, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Шри-Ланка, Таиланд, Египет, Малайзия.

По словам критиков, самая большая ответственность за экологическую ситуацию в океане на Китае. В этой стране с 1 января перестали принимать переработанные пластиковые отходы. Экологи уверены, что отчасти такой шаг повлек усугубление глубокого кризиса загрязнения океана пластиком.

Остальные семь стран в большинстве своем не имеют доступа к современным свалкам мусора и не обладают специальными технологиями по утилизации пластикового мусора, потому вынуждены сбрасывать большое количество пластика в океан.

Напомним, что столичная компания Ecodevelop хочет построить для Николаева мусороперерабатывающий завод.