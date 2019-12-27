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Восемь стран мира, большинство из которых находятся на территории Азии, ответственные за 63,6% выбросов пластикового мусора в мировой океан.
Об этом сообщают Буквы.
Максимальное количество пластика в мировой океан выбрасывают такие страны, как Китай, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Шри-Ланка, Таиланд, Египет, Малайзия.
По словам критиков, самая большая ответственность за экологическую ситуацию в океане на Китае. В этой стране с 1 января перестали принимать переработанные пластиковые отходы. Экологи уверены, что отчасти такой шаг повлек усугубление глубокого кризиса загрязнения океана пластиком.
Остальные семь стран в большинстве своем не имеют доступа к современным свалкам мусора и не обладают специальными технологиями по утилизации пластикового мусора, потому вынуждены сбрасывать большое количество пластика в океан.
Напомним, что столичная компания Ecodevelop хочет построить для Николаева мусороперерабатывающий завод.
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Восемь стран мира, большинство из которых находятся на территории Азии, ответственные за 63,6% выбросов пластикового мусора в мировой океан.
Об этом сообщают Буквы.
Максимальное количество пластика в мировой океан выбрасывают такие страны, как Китай, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Шри-Ланка, Таиланд, Египет, Малайзия.
По словам критиков, самая большая ответственность за экологическую ситуацию в океане на Китае. В этой стране с 1 января перестали принимать переработанные пластиковые отходы. Экологи уверены, что отчасти такой шаг повлек усугубление глубокого кризиса загрязнения океана пластиком.
Остальные семь стран в большинстве своем не имеют доступа к современным свалкам мусора и не обладают специальными технологиями по утилизации пластикового мусора, потому вынуждены сбрасывать большое количество пластика в океан.
Напомним, что столичная компания Ecodevelop хочет построить для Николаева мусороперерабатывающий завод.
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов