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Археологи из Национального института антропологии и истории Мексики обнаружили в городе Кулуба древний дворец майя, которому более тысячи лет.
Об этом сообщает Укринформ.
— Археологи из Мексики нашли большой дворец, которым вероятно пользовались майя более 1 тысячу лет назад в древнем городе Кулуба, - говорится в сообщении.
По данным Национального института антропологии и истории страны, высота здания составляет 6 метров, длина - 55 метров, а ее ширина достигает 15 метров.
Ученые предполагают, что майя жили во дворце с 1500 до 600 лет до нашей эры.
Отмечается, что ученые также обнаружили на месте алтарь, остатки двух жилых домов и круглое сооружение, похожее на печь.
В Институте надеются отрыть место для широкой публики в ближайшие месяцы.
Ранее сообщалось, что в джунглях на севере Гватемалы исследователи обнаружили более 60 тысяч сооружений цивилизации майя.
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Археологи из Национального института антропологии и истории Мексики обнаружили в городе Кулуба древний дворец майя, которому более тысячи лет.
Об этом сообщает Укринформ.
— Археологи из Мексики нашли большой дворец, которым вероятно пользовались майя более 1 тысячу лет назад в древнем городе Кулуба, - говорится в сообщении.
По данным Национального института антропологии и истории страны, высота здания составляет 6 метров, длина - 55 метров, а ее ширина достигает 15 метров.
Ученые предполагают, что майя жили во дворце с 1500 до 600 лет до нашей эры.
Отмечается, что ученые также обнаружили на месте алтарь, остатки двух жилых домов и круглое сооружение, похожее на печь.
В Институте надеются отрыть место для широкой публики в ближайшие месяцы.
Ранее сообщалось, что в джунглях на севере Гватемалы исследователи обнаружили более 60 тысяч сооружений цивилизации майя.
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов