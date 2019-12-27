Археологи из Национального института антропологии и истории Мексики обнаружили в городе Кулуба древний дворец майя, которому более тысячи лет.

Об этом сообщает Укринформ.

— Археологи из Мексики нашли большой дворец, которым вероятно пользовались майя более 1 тысячу лет назад в древнем городе Кулуба, - говорится в сообщении.

По данным Национального института антропологии и истории страны, высота здания составляет 6 метров, длина - 55 метров, а ее ширина достигает 15 метров.

Ученые предполагают, что майя жили во дворце с 1500 до 600 лет до нашей эры.

Отмечается, что ученые также обнаружили на месте алтарь, остатки двух жилых домов и круглое сооружение, похожее на печь.

В Институте надеются отрыть место для широкой публики в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что в джунглях на севере Гватемалы исследователи обнаружили более 60 тысяч сооружений цивилизации майя.