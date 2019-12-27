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В Украине 1,5 тысячи детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки получат новое жилье, а в следующем году дети станут приоритетом в работе Минсоцполитики.
Об этом во время поездки на Житомирскую область сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская, передает РБК-Украина.
— Годами украинских политиков возили на перерезание ленточек. Такие визиты создавали иллюзию, что все хорошо и дела идут отлично. Кортежи чиновников ездили специальными маршрутами по идеальной дороге, они посещали лучшие заведения и учреждения. И так, год за годом, власть отдалялась от людей. Во время визита на Житомирщину мы старались понять реальное состояние дел. Уже по ходу визита мы заехали в несколько заведений, которых вообще не было в программе, а также отказались от части тех, которые были запланированы, - отметила Юлия Соколовская.
Свой визит она начала с города Коростышев, где встретилась с 22-летней Александрой, которая, как сирота, с помощью государства в этом году получила новую квартиру.
— В целом в 2019 году более 50 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа получат собственное жилье на Житомирщине. Если говорить в масштабах всей страны – это более 1,5 тысяч лиц, - отметила Юлия Соколовская.
Она также посетила реабилитационное учреждение для детей с инвалидностью, которое находится в Барановской ОТО и Коростышевский центр социальной защиты, где встретилась с его работниками и постояльцами.
— Дети – приоритет Минсоцполитики на 2020 год. Именно поэтому мы поехали в Барановскую ОТО, где посетили реабилитационное учреждение для детей с инвалидностью. Сегодня в этой общине проживает около 100 детей с инвалидностью - при том, что общее количество детей в общине - 4700. Также мы посетили Коростышевский центр социальной защиты населения и одно из сел Барановской ОТО. Оба визита были незапланированные. Мы провели откровенный разговор с местными сотрудниками соцсферы, узнали об их успехах и проблемах, - рассказала Юлия Соколовская.
По ее словам, в селе Барановской ОТО работает программное обеспечение «Социальная община», которое позволяет принимать документы на назначение социальных пособий, субсидий и передавать в электронном виде в ОТО и РГА.
— Это делает социальные сервисы значительно удобнее. А еще - это яркий пример того, что от качества управленцев на местах очень много зависит. Если есть желание работать качественно и эффективно - процесс можно наладить даже в не лучших обстоятельствах, - подытожила Юлия Соколовская.
Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины увеличил социальную помощь для детей-сирот на более чем 1000 гривен и детей с инвалидностью на более 3000 гривен в месяц.
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В Украине 1,5 тысячи детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки получат новое жилье, а в следующем году дети станут приоритетом в работе Минсоцполитики.
Об этом во время поездки на Житомирскую область сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская, передает РБК-Украина.
— Годами украинских политиков возили на перерезание ленточек. Такие визиты создавали иллюзию, что все хорошо и дела идут отлично. Кортежи чиновников ездили специальными маршрутами по идеальной дороге, они посещали лучшие заведения и учреждения. И так, год за годом, власть отдалялась от людей. Во время визита на Житомирщину мы старались понять реальное состояние дел. Уже по ходу визита мы заехали в несколько заведений, которых вообще не было в программе, а также отказались от части тех, которые были запланированы, - отметила Юлия Соколовская.
Свой визит она начала с города Коростышев, где встретилась с 22-летней Александрой, которая, как сирота, с помощью государства в этом году получила новую квартиру.
— В целом в 2019 году более 50 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа получат собственное жилье на Житомирщине. Если говорить в масштабах всей страны – это более 1,5 тысяч лиц, - отметила Юлия Соколовская.
Она также посетила реабилитационное учреждение для детей с инвалидностью, которое находится в Барановской ОТО и Коростышевский центр социальной защиты, где встретилась с его работниками и постояльцами.
— Дети – приоритет Минсоцполитики на 2020 год. Именно поэтому мы поехали в Барановскую ОТО, где посетили реабилитационное учреждение для детей с инвалидностью. Сегодня в этой общине проживает около 100 детей с инвалидностью - при том, что общее количество детей в общине - 4700. Также мы посетили Коростышевский центр социальной защиты населения и одно из сел Барановской ОТО. Оба визита были незапланированные. Мы провели откровенный разговор с местными сотрудниками соцсферы, узнали об их успехах и проблемах, - рассказала Юлия Соколовская.
По ее словам, в селе Барановской ОТО работает программное обеспечение «Социальная община», которое позволяет принимать документы на назначение социальных пособий, субсидий и передавать в электронном виде в ОТО и РГА.
— Это делает социальные сервисы значительно удобнее. А еще - это яркий пример того, что от качества управленцев на местах очень много зависит. Если есть желание работать качественно и эффективно - процесс можно наладить даже в не лучших обстоятельствах, - подытожила Юлия Соколовская.
Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины увеличил социальную помощь для детей-сирот на более чем 1000 гривен и детей с инвалидностью на более 3000 гривен в месяц.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов