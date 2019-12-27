Об этом передает Nature Communications.

Ученые проанализировали данные 41409 ВИЧ-позитивных людей. У пациентов измеряли количество вирусных частиц в крови до начала лечения.

Чтобы оценить успешность распространения вирусов, исследователи выделяли генетические кластеры — группы пациентов, зараженных одним и тем же или похожими вирусами. Чем больше размер кластера, тем успешнее конкретный вирус.

Ученые обнаружили, что у тех людей, которые входят в кластеры, концентрация вируса в крови выше, чем у пациентов, которые не входят в них.

Также исследователи проверили, как количество вирусных частиц в крови во время первичного определения диагноза менялось в течение десятилетия. Так, в 2007 году на начальной стадии заболевания у пациентов находили около 13020 вирусных частиц на миллилитр крови, а в 2016 году – уже около 22100 частиц.

Таким образом ученые обнаружили, что более заразные вирусные частицы накапливаются в большем количестве крови и встречаются у большего числа пациентов, а следовательно, ВИЧ эволюционирует до большей заразности.

Напомним, с начала года в Украине зафиксировано более 13 тысяч случаев ВИЧ-инфекции и больше 6 тысяч случаев СПИДа.