Об этом сообщает Громадське.

Это подтвердил адвокат Валентин Рыбин. Также из-под стражи освободили другого подозреваемого — Александра Каратая.

Отец адвоката Владимир Рыбин написал в Facebook написал о том, что суд утвердил соглашение о признании вины в обмен на освобождение «за отбытие» без конфискации имущества и прекращения уголовного производства.

С августа 2017 года Дарью Мастикашеву и Александра Каратая подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 28 (совершение преступления группой лиц), частью 1 статьи 111 (государственная измена), частью 1 статьи 263 незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Им инкриминируют действия, направленные «в ущерб суверенитету и информационной безопасности Украины», а именно то, что в 2017 году они организовали выезд в Россию бывших украинских военных, участников боевых действий на Донбассе, под предлогом работы на строительных объектах. Как считает обвинение, в России бывшие бойцы должны были использоваться в диверсиях, срежиссированных российскими спецслужбами.

Ранее сообщалось, что уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в России не оказывают медицинскую помощь незаконно заключенным крымским татарам.