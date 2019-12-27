|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:08
|Температура завтра:
|+3 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:58
|Заход солнца:
|15:59
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.6 грн
|24.16 грн
|EUR
|26.15 грн
|27 грн
Красногвардейский райсуд Днепра выпустил из-под стражи украинку Дарью Мастикашеву, подозреваемую в государственной измене. Также ее готовят к обмену.
Об этом сообщает Громадське.
Это подтвердил адвокат Валентин Рыбин. Также из-под стражи освободили другого подозреваемого — Александра Каратая.
Отец адвоката Владимир Рыбин написал в Facebook написал о том, что суд утвердил соглашение о признании вины в обмен на освобождение «за отбытие» без конфискации имущества и прекращения уголовного производства.
С августа 2017 года Дарью Мастикашеву и Александра Каратая подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 28 (совершение преступления группой лиц), частью 1 статьи 111 (государственная измена), частью 1 статьи 263 незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.
Им инкриминируют действия, направленные «в ущерб суверенитету и информационной безопасности Украины», а именно то, что в 2017 году они организовали выезд в Россию бывших украинских военных, участников боевых действий на Донбассе, под предлогом работы на строительных объектах. Как считает обвинение, в России бывшие бойцы должны были использоваться в диверсиях, срежиссированных российскими спецслужбами.
Ранее сообщалось, что уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в России не оказывают медицинскую помощь незаконно заключенным крымским татарам.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
Красногвардейский райсуд Днепра выпустил из-под стражи украинку Дарью Мастикашеву, подозреваемую в государственной измене. Также ее готовят к обмену.
Об этом сообщает Громадське.
Это подтвердил адвокат Валентин Рыбин. Также из-под стражи освободили другого подозреваемого — Александра Каратая.
Отец адвоката Владимир Рыбин написал в Facebook написал о том, что суд утвердил соглашение о признании вины в обмен на освобождение «за отбытие» без конфискации имущества и прекращения уголовного производства.
С августа 2017 года Дарью Мастикашеву и Александра Каратая подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 28 (совершение преступления группой лиц), частью 1 статьи 111 (государственная измена), частью 1 статьи 263 незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.
Им инкриминируют действия, направленные «в ущерб суверенитету и информационной безопасности Украины», а именно то, что в 2017 году они организовали выезд в Россию бывших украинских военных, участников боевых действий на Донбассе, под предлогом работы на строительных объектах. Как считает обвинение, в России бывшие бойцы должны были использоваться в диверсиях, срежиссированных российскими спецслужбами.
Ранее сообщалось, что уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в России не оказывают медицинскую помощь незаконно заключенным крымским татарам.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов