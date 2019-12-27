В связи с прекращением финансирования theБабель прекратит свою работу с 2020 года. Возможно, на площадке будет производится другой контент.

Об этом шеф-редактор theБабель Катерина Коберник сообщила на своей странице в Facebook.

Никаких конкретных причин прекращения работы издания не сообщается, как и дальнейшая судьба домена.

«Финансирование проекта прекратили. Почему — не знаю. Не спрашивайте в личке, мне ничего не объяснили. Будет ли на этом домене и дальше выходить контент с новой командой — не знаю. Это решат оставшиеся акционеры», — написала в своем посте Екатерина Коберник.

Отметим, что свою работу издание theБабель начало 17 сентября 2018 года. Его главным редактором стал Глеб Гусев, а шеф-редактором руководительница «ТСН» Катерина Коберник.

Напомним, власти хотят законодательно запретить украинским СМИ позитивные новости о России, «ДНР» и «ЛНР». А также предпишут не рассказывать ничего хорошего о советских деятелях.