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Исполнительный директор «Союза потребителей Украины» проверил фуд-корты на Соборной площади, установленные к новогодним праздникам.
О том, как проходила проверка, идет речь в сюжете Суспільне.Миколаїв.
Так, на главной площади установили 15 торговых домиков, где николаевцы и гости города могут приобрести горячую еду и напитки.
Проверка показала, что не все предприниматели соблюдают санитарные нормы. К примеру, в одном из домиков обнаружили грязные ведра, в которых хранятся соления и даже вода. Также работники некоторых фуд-кортов не маркируют продукцию. В частности, на мясных изделиях отсутствует информация о сроке годности, составе и происхождении продуктов.
Проверка Максима Несмиянова выявила и ответственных сотрудников, которые правильно хранят и маркируют продукцию, используют очищенную воду из специальной тары.
Исполнительный директор «Союза потребителей» также акцентировал внимание на отсутствии биотуалетов на площади.
«Немного о новогодней ярмарке в Николаеве! Городские власти: не предоставили продавцам и покупателям биотуалеты, не контролируют соблюдение санитарных норм, отсутствует информация о месте нахождения представителей организаторов ярмарки», - прокомментировал проверку Максим Несмиянов в своем Instagram.
Напомним, в 2017 году бывший народный депутат Украины Виктор Горбачев, которому принадлежит супермаркет «Сотка», напал на съемочную группу программы «Скажите, пожалуйста» и главу Союза потребителей Украины Максима Несмиянова во время того, как те проводили ревизию его торговой точки.
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Исполнительный директор «Союза потребителей Украины» проверил фуд-корты на Соборной площади, установленные к новогодним праздникам.
О том, как проходила проверка, идет речь в сюжете Суспільне.Миколаїв.
Так, на главной площади установили 15 торговых домиков, где николаевцы и гости города могут приобрести горячую еду и напитки.
Проверка показала, что не все предприниматели соблюдают санитарные нормы. К примеру, в одном из домиков обнаружили грязные ведра, в которых хранятся соления и даже вода. Также работники некоторых фуд-кортов не маркируют продукцию. В частности, на мясных изделиях отсутствует информация о сроке годности, составе и происхождении продуктов.
Проверка Максима Несмиянова выявила и ответственных сотрудников, которые правильно хранят и маркируют продукцию, используют очищенную воду из специальной тары.
Исполнительный директор «Союза потребителей» также акцентировал внимание на отсутствии биотуалетов на площади.
«Немного о новогодней ярмарке в Николаеве! Городские власти: не предоставили продавцам и покупателям биотуалеты, не контролируют соблюдение санитарных норм, отсутствует информация о месте нахождения представителей организаторов ярмарки», - прокомментировал проверку Максим Несмиянов в своем Instagram.
Напомним, в 2017 году бывший народный депутат Украины Виктор Горбачев, которому принадлежит супермаркет «Сотка», напал на съемочную группу программы «Скажите, пожалуйста» и главу Союза потребителей Украины Максима Несмиянова во время того, как те проводили ревизию его торговой точки.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов