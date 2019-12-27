Исполнительный директор «Союза потребителей Украины» проверил фуд-корты на Соборной площади, установленные к новогодним праздникам.

О том, как проходила проверка, идет речь в сюжете Суспільне.Миколаїв.

Так, на главной площади установили 15 торговых домиков, где николаевцы и гости города могут приобрести горячую еду и напитки.

Проверка показала, что не все предприниматели соблюдают санитарные нормы. К примеру, в одном из домиков обнаружили грязные ведра, в которых хранятся соления и даже вода. Также работники некоторых фуд-кортов не маркируют продукцию. В частности, на мясных изделиях отсутствует информация о сроке годности, составе и происхождении продуктов.

Проверка Максима Несмиянова выявила и ответственных сотрудников, которые правильно хранят и маркируют продукцию, используют очищенную воду из специальной тары.

Исполнительный директор «Союза потребителей» также акцентировал внимание на отсутствии биотуалетов на площади.

«Немного о новогодней ярмарке в Николаеве! Городские власти: не предоставили продавцам и покупателям биотуалеты, не контролируют соблюдение санитарных норм, отсутствует информация о месте нахождения представителей организаторов ярмарки», - прокомментировал проверку Максим Несмиянов в своем Instagram.

Напомним, в 2017 году бывший народный депутат Украины Виктор Горбачев, которому принадлежит супермаркет «Сотка», напал на съемочную группу программы «Скажите, пожалуйста» и главу Союза потребителей Украины Максима Несмиянова во время того, как те проводили ревизию его торговой точки.