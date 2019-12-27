Государственное агентство Украины по вопросам кино выделит почти 2,5 миллиона гривен на создание фильма «Железные бабочки» о катастрофе рейса МН17.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Отмечается, что сегодня Госкино заключило с ОО «Творческое об’единения «Вавилон 13» договор о предоставлении государственной поддержки на производство фильма «Железные бабочки» в размере 2 миллиона 305 тысяч 846,96 гривен. Эта сумма покроет 54% общей стоимости производства фильма.

«Кінопроєкт документального фильма «Железные бабочки» стал одним из победителей Двенадцатого конкурсного отбора Госкино. Режиссером и автором сценария фильма является Роман Милый, продюсеры — Владимир Тихий и Андрей Котляр», — говорится в сообщении.

В Госкино объяснили, «Железные бабочки» — это шрапнель ракеты БУК, которым россияне летом 2014 года убили 298 пассажиров малазийского рейса МН-17 сбил самолет в небе над Донбассом.

«Мы думали — это конец. Все увидели, что российско-украинский конфликт касается всего мира. Однако информационная война запутывает этот случай. Вместо распутать его, фильм безэмоционально исследует процесс», — добавили в агентстве.

Релиз фильма в Украине планируется в 2020 году.

Напомним, Госагентство Украины по вопросам кино предоставит 49,3 миллиона гривен государственной поддержки на производство фильма «Бабий Яр» режиссера Сергея Лозницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.