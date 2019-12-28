С 1 января 2020 года в Женеве запрещают одноразовый пластик, включая полиэтиленовые пакеты в супермаркетах, посуду (стаканчики, тарелки, столовые приборы) и соломинки.

Об этом передает швейцарский Local.

Уточняется, что трейдерам, которые продолжат использовать пластик, грозит штраф в размере 100 франков.

Решение о запрете одноразового пластика в кантоне было принято в марте 2018 года с целью сокращения загрязняющих природу отходов.

Сообщается, что эта мера является частью более широкого плана по управлению отходами, принятого в кантоне, который будет реализован к концу марта 2020 года.

Цель – сокращение отходов на 25% к 2024 году.

Напомним, в мае этого года Совет ЕС одобрил директиву, которая предусматривает запрет в ЕС некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива.