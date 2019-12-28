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С 1 января 2020 года в Женеве запрещают одноразовый пластик, включая полиэтиленовые пакеты в супермаркетах, посуду (стаканчики, тарелки, столовые приборы) и соломинки.
Об этом передает швейцарский Local.
Уточняется, что трейдерам, которые продолжат использовать пластик, грозит штраф в размере 100 франков.
Решение о запрете одноразового пластика в кантоне было принято в марте 2018 года с целью сокращения загрязняющих природу отходов.
Сообщается, что эта мера является частью более широкого плана по управлению отходами, принятого в кантоне, который будет реализован к концу марта 2020 года.
Цель – сокращение отходов на 25% к 2024 году.
Напомним, в мае этого года Совет ЕС одобрил директиву, которая предусматривает запрет в ЕС некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива.
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С 1 января 2020 года в Женеве запрещают одноразовый пластик, включая полиэтиленовые пакеты в супермаркетах, посуду (стаканчики, тарелки, столовые приборы) и соломинки.
Об этом передает швейцарский Local.
Уточняется, что трейдерам, которые продолжат использовать пластик, грозит штраф в размере 100 франков.
Решение о запрете одноразового пластика в кантоне было принято в марте 2018 года с целью сокращения загрязняющих природу отходов.
Сообщается, что эта мера является частью более широкого плана по управлению отходами, принятого в кантоне, который будет реализован к концу марта 2020 года.
Цель – сокращение отходов на 25% к 2024 году.
Напомним, в мае этого года Совет ЕС одобрил директиву, которая предусматривает запрет в ЕС некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов