Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила, что в результате усиления авиаударов сирийскую провинцию Идлиб покинули более 235 тысяч мирных жителей.

Об этом сообщает DW.

— Более 235 000 мирных жителей покинули сирийскую провинцию Идлиб с 12 по 25 декабря из-за бомбардировок. В частности, город Мааррет-эн-Нууман и окружающие районы практически пустые, — заявили в ООН.

Напомним, в Сирии жертвами российских авиарейдов, начатых четыре года назад, стали почти 8,5 тысяч мирных жителей.