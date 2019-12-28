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Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила, что в результате усиления авиаударов сирийскую провинцию Идлиб покинули более 235 тысяч мирных жителей.
Об этом сообщает DW.
— Более 235 000 мирных жителей покинули сирийскую провинцию Идлиб с 12 по 25 декабря из-за бомбардировок. В частности, город Мааррет-эн-Нууман и окружающие районы практически пустые, — заявили в ООН.
Напомним, в Сирии жертвами российских авиарейдов, начатых четыре года назад, стали почти 8,5 тысяч мирных жителей.
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Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила, что в результате усиления авиаударов сирийскую провинцию Идлиб покинули более 235 тысяч мирных жителей.
Об этом сообщает DW.
— Более 235 000 мирных жителей покинули сирийскую провинцию Идлиб с 12 по 25 декабря из-за бомбардировок. В частности, город Мааррет-эн-Нууман и окружающие районы практически пустые, — заявили в ООН.
Напомним, в Сирии жертвами российских авиарейдов, начатых четыре года назад, стали почти 8,5 тысяч мирных жителей.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов