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Украинский еженедельник «Зеркало недели» 27 декабря выпустил последний печатный номер.
Об этом сообщается в статье основателей издания, главного редактора Юлии Мостовой и бывшего главного редактора Владимира Мостового «Зе! повіт» на сайте ZN.UA.
«Отшелестели... Сегодня типография отпечатала последний номер еженедельника «Зеркало недели». 1275-й. Все объяснимо: «бумага» в мире умирает быстрее, чем журналистика в целом. Мы годами тянули жилы и дважды обматывали вокруг себя пояса, чтобы не закрывать бумажную версию. Сколько могли... Мы помним и благодарны каждому из двухсот человек, которые когда-либо имели и имеют отношение к выпуску «Зеркала недели», — говорится в материале.
«Зеркало недели» поблагодарило читателей и авторов. Издание продолжит работу в интернете на сайте ZN. UA.
Газета «Зеркало недели» издавалась с 1994 года.
Напомним, о прекращении выпуска печатной версии «Зеркала недели» стало известно в конце ноября 2019 года. Подписку на печатную версию закрыли несколько месяцев назад.
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Украинский еженедельник «Зеркало недели» 27 декабря выпустил последний печатный номер.
Об этом сообщается в статье основателей издания, главного редактора Юлии Мостовой и бывшего главного редактора Владимира Мостового «Зе! повіт» на сайте ZN.UA.
«Отшелестели... Сегодня типография отпечатала последний номер еженедельника «Зеркало недели». 1275-й. Все объяснимо: «бумага» в мире умирает быстрее, чем журналистика в целом. Мы годами тянули жилы и дважды обматывали вокруг себя пояса, чтобы не закрывать бумажную версию. Сколько могли... Мы помним и благодарны каждому из двухсот человек, которые когда-либо имели и имеют отношение к выпуску «Зеркала недели», — говорится в материале.
«Зеркало недели» поблагодарило читателей и авторов. Издание продолжит работу в интернете на сайте ZN. UA.
Газета «Зеркало недели» издавалась с 1994 года.
Напомним, о прекращении выпуска печатной версии «Зеркала недели» стало известно в конце ноября 2019 года. Подписку на печатную версию закрыли несколько месяцев назад.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов