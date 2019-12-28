Украинский еженедельник «Зеркало недели» 27 декабря выпустил последний печатный номер.

Об этом сообщается в статье основателей издания, главного редактора Юлии Мостовой и бывшего главного редактора Владимира Мостового «Зе! повіт» на сайте ZN.UA.

«Отшелестели... Сегодня типография отпечатала последний номер еженедельника «Зеркало недели». 1275-й. Все объяснимо: «бумага» в мире умирает быстрее, чем журналистика в целом. Мы годами тянули жилы и дважды обматывали вокруг себя пояса, чтобы не закрывать бумажную версию. Сколько могли... Мы помним и благодарны каждому из двухсот человек, которые когда-либо имели и имеют отношение к выпуску «Зеркала недели», — говорится в материале.

«Зеркало недели» поблагодарило читателей и авторов. Издание продолжит работу в интернете на сайте ZN. UA.

Газета «Зеркало недели» издавалась с 1994 года.

Напомним, о прекращении выпуска печатной версии «Зеркала недели» стало известно в конце ноября 2019 года. Подписку на печатную версию закрыли несколько месяцев назад.