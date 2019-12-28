На этой неделе в Украину доставили 363 400 доз вакцины против кори, краснухи и паротита.

Об этом сообщает УНН.

— На этой неделе в Украину по заказу Министерства здравоохранения приехало 363 400 доз вакцины против кори, краснухи и паротита. Вакцины были закуплены за счет государственного бюджета Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), - говорится в сообщении.

Так, на этой неделе прибыла последняя партия доз вакцин КПК «Приорикс» бельгийского производства GSK (GlaxoSmithKline) в этом году. Их как можно быстрее направят в регионы. Вакцина «Приорикс» преквалифицирована ВОЗ. Эта процедура предполагает, что препарат соответствует самым высоким европейским оценкам качества.

Отмечается, что всего в этом году Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) доставлено 1,7 миллионов вакцин против кори, краснухи и паротита.

— Эта партия вакцин позволит продолжить плановые прививки детям на 12 месяце жизни и шестилеток. Также вакцины будут использоваться для реагирования на вспышку кори, которая проходит в Украине с 2017 года, - рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Прививки можно получить бесплатно в государственных учреждениях здравоохранения или частных клиниках, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины. Бесплатно привиться могут все дети, а также взрослые, которые не болели корью и не имеют подтвержденных данных о вакцинации от кори.

По информации Минздрава, с начала года корью в Украине заболели более 57 000 человек. С начала вспышки, продолжающейся с 2017 года, в результате болезни умер 41 человек, включая 25 детей. Для того, чтобы вирус не распространялся, прививкой должны быть защищены более 95% людей.

Ранее сообщалось, что Николаевская область в достаточном количестве обеспечена вакциной от дифтерии.