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На этой неделе в Украину доставили 363 400 доз вакцины против кори, краснухи и паротита.
Об этом сообщает УНН.
— На этой неделе в Украину по заказу Министерства здравоохранения приехало 363 400 доз вакцины против кори, краснухи и паротита. Вакцины были закуплены за счет государственного бюджета Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), - говорится в сообщении.
Так, на этой неделе прибыла последняя партия доз вакцин КПК «Приорикс» бельгийского производства GSK (GlaxoSmithKline) в этом году. Их как можно быстрее направят в регионы. Вакцина «Приорикс» преквалифицирована ВОЗ. Эта процедура предполагает, что препарат соответствует самым высоким европейским оценкам качества.
Отмечается, что всего в этом году Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) доставлено 1,7 миллионов вакцин против кори, краснухи и паротита.
— Эта партия вакцин позволит продолжить плановые прививки детям на 12 месяце жизни и шестилеток. Также вакцины будут использоваться для реагирования на вспышку кори, которая проходит в Украине с 2017 года, - рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
Прививки можно получить бесплатно в государственных учреждениях здравоохранения или частных клиниках, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины. Бесплатно привиться могут все дети, а также взрослые, которые не болели корью и не имеют подтвержденных данных о вакцинации от кори.
По информации Минздрава, с начала года корью в Украине заболели более 57 000 человек. С начала вспышки, продолжающейся с 2017 года, в результате болезни умер 41 человек, включая 25 детей. Для того, чтобы вирус не распространялся, прививкой должны быть защищены более 95% людей.
Ранее сообщалось, что Николаевская область в достаточном количестве обеспечена вакциной от дифтерии.
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На этой неделе в Украину доставили 363 400 доз вакцины против кори, краснухи и паротита.
Об этом сообщает УНН.
— На этой неделе в Украину по заказу Министерства здравоохранения приехало 363 400 доз вакцины против кори, краснухи и паротита. Вакцины были закуплены за счет государственного бюджета Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), - говорится в сообщении.
Так, на этой неделе прибыла последняя партия доз вакцин КПК «Приорикс» бельгийского производства GSK (GlaxoSmithKline) в этом году. Их как можно быстрее направят в регионы. Вакцина «Приорикс» преквалифицирована ВОЗ. Эта процедура предполагает, что препарат соответствует самым высоким европейским оценкам качества.
Отмечается, что всего в этом году Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) доставлено 1,7 миллионов вакцин против кори, краснухи и паротита.
— Эта партия вакцин позволит продолжить плановые прививки детям на 12 месяце жизни и шестилеток. Также вакцины будут использоваться для реагирования на вспышку кори, которая проходит в Украине с 2017 года, - рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
Прививки можно получить бесплатно в государственных учреждениях здравоохранения или частных клиниках, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины. Бесплатно привиться могут все дети, а также взрослые, которые не болели корью и не имеют подтвержденных данных о вакцинации от кори.
По информации Минздрава, с начала года корью в Украине заболели более 57 000 человек. С начала вспышки, продолжающейся с 2017 года, в результате болезни умер 41 человек, включая 25 детей. Для того, чтобы вирус не распространялся, прививкой должны быть защищены более 95% людей.
Ранее сообщалось, что Николаевская область в достаточном количестве обеспечена вакциной от дифтерии.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов