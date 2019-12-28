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Кабинет министров Украины утвердил тарифы на операции по трансплантации органов.
Об этом передает «Правительственный портал» со ссылкой на постановление № 1083 от 18 декабря.
Согласно постановлению, стоимость аллотрансплантации почки (от живого донора или донора-трупа) будет стоить 323 тысяч 798 гривен ($13,6 тысяч), АВО-несовместимая трансплантация почки — 721 тысяч 230 гривен ($30,4 тысяч).
Трансплантация сердца/комплекса «сердце-легкие» или после перенесенной трансплантации сердца/комплекса «сердце-легкие» будет стоить 535 тысяч 280 гривен ($22,5 тысяч), пересадка печени или части печени будет стоить 855 тысяч 39 гривен ($36 тысяч). Изъятие органов у донора-трупа составит 74 тысячи 86 гривен ($3,1 тысячи).
Напомним, украинские врачи впервые за 15 лет провели операцию по пересадке сердца.
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Кабинет министров Украины утвердил тарифы на операции по трансплантации органов.
Об этом передает «Правительственный портал» со ссылкой на постановление № 1083 от 18 декабря.
Согласно постановлению, стоимость аллотрансплантации почки (от живого донора или донора-трупа) будет стоить 323 тысяч 798 гривен ($13,6 тысяч), АВО-несовместимая трансплантация почки — 721 тысяч 230 гривен ($30,4 тысяч).
Трансплантация сердца/комплекса «сердце-легкие» или после перенесенной трансплантации сердца/комплекса «сердце-легкие» будет стоить 535 тысяч 280 гривен ($22,5 тысяч), пересадка печени или части печени будет стоить 855 тысяч 39 гривен ($36 тысяч). Изъятие органов у донора-трупа составит 74 тысячи 86 гривен ($3,1 тысячи).
Напомним, украинские врачи впервые за 15 лет провели операцию по пересадке сердца.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов