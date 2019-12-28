Об этом передает «Правительственный портал» со ссылкой на постановление № 1083 от 18 декабря.

Согласно постановлению, стоимость аллотрансплантации почки (от живого донора или донора-трупа) будет стоить 323 тысяч 798 гривен ($13,6 тысяч), АВО-несовместимая трансплантация почки — 721 тысяч 230 гривен ($30,4 тысяч).

Трансплантация сердца/комплекса «сердце-легкие» или после перенесенной трансплантации сердца/комплекса «сердце-легкие» будет стоить 535 тысяч 280 гривен ($22,5 тысяч), пересадка печени или части печени будет стоить 855 тысяч 39 гривен ($36 тысяч). Изъятие органов у донора-трупа составит 74 тысячи 86 гривен ($3,1 тысячи).

Напомним, украинские врачи впервые за 15 лет провели операцию по пересадке сердца.