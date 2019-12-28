Новогоднюю ночь в украинских поездах проведут около 17 тысяч пассажиров. Всего в эти праздничные сутки будут курсировать 126 пассажирских поездов.

Об этом сообщает УНИАН.

«Укрзалізниця» предложила 66 тысяч 846 мест в поездах дальнего следования, которые будут курсировать в новогоднюю ночь. Из них 16 тысяч 678 мест уже выкуплены пассажирами. Самым популярным в это время года традиционно стало западное направление.

В период новогодних и рождественских праздников в этом году «Укрзализныця» назначила 49 дополнительных поездов и дополнительные рейсы

Напомним, что Кабинет министров Украины утвердил план реформы «Укрзалізниці», в рамках которой компанию планируют разделить на 3 части и частично приватизировать.