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Новогоднюю ночь в украинских поездах проведут около 17 тысяч пассажиров. Всего в эти праздничные сутки будут курсировать 126 пассажирских поездов.
Об этом сообщает УНИАН.
«Укрзалізниця» предложила 66 тысяч 846 мест в поездах дальнего следования, которые будут курсировать в новогоднюю ночь. Из них 16 тысяч 678 мест уже выкуплены пассажирами. Самым популярным в это время года традиционно стало западное направление.
В период новогодних и рождественских праздников в этом году «Укрзализныця» назначила 49 дополнительных поездов и дополнительные рейсы
Напомним, что Кабинет министров Украины утвердил план реформы «Укрзалізниці», в рамках которой компанию планируют разделить на 3 части и частично приватизировать.
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Новогоднюю ночь в украинских поездах проведут около 17 тысяч пассажиров. Всего в эти праздничные сутки будут курсировать 126 пассажирских поездов.
Об этом сообщает УНИАН.
«Укрзалізниця» предложила 66 тысяч 846 мест в поездах дальнего следования, которые будут курсировать в новогоднюю ночь. Из них 16 тысяч 678 мест уже выкуплены пассажирами. Самым популярным в это время года традиционно стало западное направление.
В период новогодних и рождественских праздников в этом году «Укрзализныця» назначила 49 дополнительных поездов и дополнительные рейсы
Напомним, что Кабинет министров Украины утвердил план реформы «Укрзалізниці», в рамках которой компанию планируют разделить на 3 части и частично приватизировать.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов