Климатическая кризис сыграл ключевую роль в появлении по меньшей мере 15 стихийных бедствий в 2019 году, ущерб от каждой природной катастрофы составил более 1 миллиарда долларов.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование организации Christian Aid.

Экстремальная погода, в частности наводнения, штормы, засухи и лесные пожары, были зафиксированы на каждом населенном континенте в 2019 году, что привело к опустошению земель и гибели людей.

В январе наводнения в Аргентине и Уругвае заставили 11 тыс. человек покинуть свои дома. В марте циклон «Идай» унес жизни 1,3 тысячи человек в Зимбабве, Мозамбике и Малави, а в мае и июне циклон «Фанни» нанес удар по Индии и Бангладешу. Вследствие муссона в Индии погибли 1,9 тыс. человек.

В марте от шторма «Эберхард» пострадала Европа, а в сентябре и октябре тайфуны «Факсай» и «Гаджибис» накрыли Японию. Лесные пожары опустошили сельскохозяйственные земли в Калифорнии и нанесли ущерб на более 25 млрд долларов. Впрочем в исследование не вошла оценка последствий лесных пожаров в Австралии.

Ураган «Дориан» на Багамах и в США нанес ущерб минимум на 11 млрд долларов, а наводнения на западе и юге США в период с марта по июнь обошлись в 12,5 млрд долларов. Убытки Индии от наводнений и циклона «Фанни» составили более 18 миллиардов долларов.

Эксперты Christian Aid заявили, что климатический кризис и рекордные температуры связаны с деятельностью человека.

Напомним, в Украине 2019 год стал самым теплым за все время метеонаблюдений с 1881 года.