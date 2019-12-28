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Министерство охраны здоровья Украины проводит проверку серии препаратов, которые вероятно привели к тяжелым побочным реакциям у пациентов.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что в городе Каменское в Днепропетровской области пострадало семь пациентов вероятно вследствие применения лекарственного средства «Дипрофол».
МОЗ Украины 20 декабря создало Комиссию по проверке серьезных побочных реакций после применения препарата.
В ходе экстренного заседания Комиссии Государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и Государственным предприятием «Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины» было сообщено о фактах обнаружения случаев тяжелых побочных реакций (в том числе с летальным исходом) после применения вероятно лекарственного средства «Дипрофол» и других лекарственных средств, которые применялись во время и после хирургического вмешательства пациентам.
Уполномоченному лаборатории поручено провести сравнительный лабораторный анализ архивных образцов производителя лекарственных средств «Дипрофол» 1%, 2% и образцов, изъятых у Коммунального некоммерческого предприятия Каменского городского совета «Городская больница № 9», образцов, изъятых у Коммунального некоммерческого предприятия «Винницкая городская клиническая больница скорой медицинской помощи».
Напомним, с 1 января 2019 лекарственные средства исключили из списка товаров, не подлежащих обмену.
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Министерство охраны здоровья Украины проводит проверку серии препаратов, которые вероятно привели к тяжелым побочным реакциям у пациентов.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что в городе Каменское в Днепропетровской области пострадало семь пациентов вероятно вследствие применения лекарственного средства «Дипрофол».
МОЗ Украины 20 декабря создало Комиссию по проверке серьезных побочных реакций после применения препарата.
В ходе экстренного заседания Комиссии Государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и Государственным предприятием «Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины» было сообщено о фактах обнаружения случаев тяжелых побочных реакций (в том числе с летальным исходом) после применения вероятно лекарственного средства «Дипрофол» и других лекарственных средств, которые применялись во время и после хирургического вмешательства пациентам.
Уполномоченному лаборатории поручено провести сравнительный лабораторный анализ архивных образцов производителя лекарственных средств «Дипрофол» 1%, 2% и образцов, изъятых у Коммунального некоммерческого предприятия Каменского городского совета «Городская больница № 9», образцов, изъятых у Коммунального некоммерческого предприятия «Винницкая городская клиническая больница скорой медицинской помощи».
Напомним, с 1 января 2019 лекарственные средства исключили из списка товаров, не подлежащих обмену.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов