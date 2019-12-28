Почетный патриарх Филарет (Денисенко) 27 декабря провел архиерейский собор своей непризнанной церкви, на котором было принято решение избрать трех новых епископов.

Как говорится на сайте УПЦ КП, Хмельницким и Каменец-Подольским епископом станет архимандрит Варсонофий (Качан), Черновицким и Буковинским - архимандрит Никон (Шинкарюк), Одесским и Балтским - Никон (Граблюк).

В соборе приняли участие шесть архиереев во главе с Филаретом.

Православная церковь Украины заявила, что это решение не соответствует канонам и не имеет юридической силы.

— Будучи фактически архиереем на покое, он (Филарет, - прим.) не имеет никаких канонических и уставных прав на созыв и проведение церковных собраний, на избрание и рукоположение архиереев, - говорится в заявлении ПЦУ.

В ПЦУ также подчеркнули, что епископы, назначенные Филаретом, таковыми не считаются.

— Поэтому каждый человек, объявленный «епископом» в незаконным способ со стороны почетного патриарха Филарета и «назначенный», в частности, на кафедру, где уже есть законный архиерей - не епископ... Призываем почетного патриарха Филарета и его нынешнее окружение остановиться, одуматься, повернуть с избранного ими пути лжи и обмана на путь истины, прекратить попытки с участием российских и пророссийских деятелей разрушения Поместной церкви на радость врагам Украины, - сказано в заявлении.

Напомним, 24 июня Православная церковь Украины лишила почетного патриарха Филарета прав епархиального архиерея.