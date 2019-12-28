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Почетный патриарх Филарет (Денисенко) 27 декабря провел архиерейский собор своей непризнанной церкви, на котором было принято решение избрать трех новых епископов.
Как говорится на сайте УПЦ КП, Хмельницким и Каменец-Подольским епископом станет архимандрит Варсонофий (Качан), Черновицким и Буковинским - архимандрит Никон (Шинкарюк), Одесским и Балтским - Никон (Граблюк).
В соборе приняли участие шесть архиереев во главе с Филаретом.
Православная церковь Украины заявила, что это решение не соответствует канонам и не имеет юридической силы.
— Будучи фактически архиереем на покое, он (Филарет, - прим.) не имеет никаких канонических и уставных прав на созыв и проведение церковных собраний, на избрание и рукоположение архиереев, - говорится в заявлении ПЦУ.
В ПЦУ также подчеркнули, что епископы, назначенные Филаретом, таковыми не считаются.
— Поэтому каждый человек, объявленный «епископом» в незаконным способ со стороны почетного патриарха Филарета и «назначенный», в частности, на кафедру, где уже есть законный архиерей - не епископ... Призываем почетного патриарха Филарета и его нынешнее окружение остановиться, одуматься, повернуть с избранного ими пути лжи и обмана на путь истины, прекратить попытки с участием российских и пророссийских деятелей разрушения Поместной церкви на радость врагам Украины, - сказано в заявлении.
Напомним, 24 июня Православная церковь Украины лишила почетного патриарха Филарета прав епархиального архиерея.
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Почетный патриарх Филарет (Денисенко) 27 декабря провел архиерейский собор своей непризнанной церкви, на котором было принято решение избрать трех новых епископов.
Как говорится на сайте УПЦ КП, Хмельницким и Каменец-Подольским епископом станет архимандрит Варсонофий (Качан), Черновицким и Буковинским - архимандрит Никон (Шинкарюк), Одесским и Балтским - Никон (Граблюк).
В соборе приняли участие шесть архиереев во главе с Филаретом.
Православная церковь Украины заявила, что это решение не соответствует канонам и не имеет юридической силы.
— Будучи фактически архиереем на покое, он (Филарет, - прим.) не имеет никаких канонических и уставных прав на созыв и проведение церковных собраний, на избрание и рукоположение архиереев, - говорится в заявлении ПЦУ.
В ПЦУ также подчеркнули, что епископы, назначенные Филаретом, таковыми не считаются.
— Поэтому каждый человек, объявленный «епископом» в незаконным способ со стороны почетного патриарха Филарета и «назначенный», в частности, на кафедру, где уже есть законный архиерей - не епископ... Призываем почетного патриарха Филарета и его нынешнее окружение остановиться, одуматься, повернуть с избранного ими пути лжи и обмана на путь истины, прекратить попытки с участием российских и пророссийских деятелей разрушения Поместной церкви на радость врагам Украины, - сказано в заявлении.
Напомним, 24 июня Православная церковь Украины лишила почетного патриарха Филарета прав епархиального архиерея.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов