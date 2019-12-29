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Астронавт NASA Кристина Кох, которая на данный момент находится на борту Международной комической станции, опубликовала новый снимок, сделанный в космосе. На этот раз на нем оказалась гора Эверест.
Фото Кристина Кох опубликовала на своей странице в Twitter
— Наконец-то нашла Эверест через иллюминатор. А вы сможете? - написала Кристина Кох в подписи к фото.
Эверест – это высочайшая вершина Земли, ее высота составляет 8848 метров над уровнем моря. Она находится в Гималаях в хребте Махалангур-Химал, по которому проходит граница Непала и Тибетского автономного района (Китай).
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Астронавт NASA Кристина Кох, которая на данный момент находится на борту Международной комической станции, опубликовала новый снимок, сделанный в космосе. На этот раз на нем оказалась гора Эверест.
Фото Кристина Кох опубликовала на своей странице в Twitter
— Наконец-то нашла Эверест через иллюминатор. А вы сможете? - написала Кристина Кох в подписи к фото.
Эверест – это высочайшая вершина Земли, ее высота составляет 8848 метров над уровнем моря. Она находится в Гималаях в хребте Махалангур-Химал, по которому проходит граница Непала и Тибетского автономного района (Китай).
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов