Астронавт NASA Кристина Кох, которая на данный момент находится на борту Международной комической станции, опубликовала новый снимок, сделанный в космосе. На этот раз на нем оказалась гора Эверест.

Фото Кристина Кох опубликовала на своей странице в Twitter

— Наконец-то нашла Эверест через иллюминатор. А вы сможете? - написала Кристина Кох в подписи к фото.

Эверест – это высочайшая вершина Земли, ее высота составляет 8848 метров над уровнем моря. Она находится в Гималаях в хребте Махалангур-Химал, по которому проходит граница Непала и Тибетского автономного района (Китай).