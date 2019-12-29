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Около 17 тысяч человек встретят Новый 2020-й год в поездах.
Об этом проинформировали в пресс-службе «Укрзализниці».
— Новогоднюю ночь в поездах проведут около 17 тысяч пассажиров. Всего в эти праздничные сутки будут курсировать 126 пассажирских поездов, – отмечается в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, на поезда дальнего следования, которые будут курсировать в новогоднюю ночь, «Укрзалізниця» предложила 66 тысяч 846 мест. Из них 16 тысячяч 678 мест уже выкуплены пассажирами.
Самым популярным традиционно стало западное направление.
Для обеспечения массовых новогодних и рождественских перевозок в этом году «Укрзалізниця» назначила 49 дополнительных поездов и дополнительные рейсы (на 9 поездов больше, чем в прошлом году).
Кроме того, ряд поездов будет курсировать по удлиненными маршрутам.
— Все это позволит перевезти максимальное количество пассажиров в самые популярные места отдыха, – подчеркивается в сообщении.
Напомним, начиная с 1 марта 2020 года в Украине будет ежемесячно на 2% увеличиваться стоимость билетов на поезда. Расти цены будут до 31 декабря 2020 года.
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Около 17 тысяч человек встретят Новый 2020-й год в поездах.
Об этом проинформировали в пресс-службе «Укрзализниці».
— Новогоднюю ночь в поездах проведут около 17 тысяч пассажиров. Всего в эти праздничные сутки будут курсировать 126 пассажирских поездов, – отмечается в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, на поезда дальнего следования, которые будут курсировать в новогоднюю ночь, «Укрзалізниця» предложила 66 тысяч 846 мест. Из них 16 тысячяч 678 мест уже выкуплены пассажирами.
Самым популярным традиционно стало западное направление.
Для обеспечения массовых новогодних и рождественских перевозок в этом году «Укрзалізниця» назначила 49 дополнительных поездов и дополнительные рейсы (на 9 поездов больше, чем в прошлом году).
Кроме того, ряд поездов будет курсировать по удлиненными маршрутам.
— Все это позволит перевезти максимальное количество пассажиров в самые популярные места отдыха, – подчеркивается в сообщении.
Напомним, начиная с 1 марта 2020 года в Украине будет ежемесячно на 2% увеличиваться стоимость билетов на поезда. Расти цены будут до 31 декабря 2020 года.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов