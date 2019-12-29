Около 17 тысяч человек встретят Новый 2020-й год в поездах.

Об этом проинформировали в пресс-службе «Укрзализниці».

— Новогоднюю ночь в поездах проведут около 17 тысяч пассажиров. Всего в эти праздничные сутки будут курсировать 126 пассажирских поездов, – отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, на поезда дальнего следования, которые будут курсировать в новогоднюю ночь, «Укрзалізниця» предложила 66 тысяч 846 мест. Из них 16 тысячяч 678 мест уже выкуплены пассажирами.

Самым популярным традиционно стало западное направление.

Для обеспечения массовых новогодних и рождественских перевозок в этом году «Укрзалізниця» назначила 49 дополнительных поездов и дополнительные рейсы (на 9 поездов больше, чем в прошлом году).

Кроме того, ряд поездов будет курсировать по удлиненными маршрутам.

— Все это позволит перевезти максимальное количество пассажиров в самые популярные места отдыха, – подчеркивается в сообщении.

Напомним, начиная с 1 марта 2020 года в Украине будет ежемесячно на 2% увеличиваться стоимость билетов на поезда. Расти цены будут до 31 декабря 2020 года.