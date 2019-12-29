Об этом говорится в материале «Следствие.Инфо».

Отмечается, что в коллегию, которая рассматривала дело, входили Маргарита Васильева, Виктор Габриель и Анатолий Орел.

Как сообщало издание «Наші гроші», председательствующая судья Васильева была в составе коллегии судей, которая вопреки закону отменила соглашение о признании вины фигуранту «газового дела» экс-депутату Александру Онищенко.

Как известно, его подозревают в создании газовой схемы с нанесением ущерба государству на более полутора миллиарда гривен. По мнению журналистов, такое решение помогло бывшему депутату.

Виктор Габриель, по данным общественного движения «Честно», во время Революции Достоинства отказался удовлетворить жалобу участника акции протеста на решение суда первой инстанции, которым его на полгода лишили водительских прав за поездку в резиденцию Януковича.

Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия признала, что Габриель нарушил нормы Кодекса об административных правонарушениях. Впрочем, к дисциплинарной ответственности судью решили не привлекать.

Третий судья, Анатолий Орел, входил в коллегию судей, которые подтвердили законность решения Бориспольского городского районного суда об условно-досрочном освобождении бывшего депутата от «Блока Юлии Тимошенко» Виктора Лозинского. Перед этим депутата осудили на 10 лет за убийство селянина Валерия Олейника на территории охотничьих угодий.

Напомним, Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи трех экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Их включили в список на обмен.

Партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко категорически осуждает включение в список на обмен пленными бывших сотрудников «Беркута», которые причастны к убийствам Небесной сотни во время Революции достоинства.