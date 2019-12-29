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Очереди на украинско-польской границе значительно уменьшились. Однако, прогнозируется значительный поток транспортных средств в страны ЕС уже 10-12 января 2020 года.
Об этом говорится в сюжете видео, размещенного на официальной странице Госпогранслужбы.
— Если раньше в очереди на пересечение границы стояло до тысячи автомобилей, то сейчас меньше сотни... На сегодня поток в пунктах пропуска средний, они выезжают на отдых. А вот гастарбайтеры будут возвращаться 10-12 января. Это снова вызовет очереди на границе, – говорят пограничники.
В Госпогранслужбе напоминают, что увеличить шансы на быстрое пересечение границы можно, проверив состояние очередей на границе онлайн: dpsu.gov.ua/ua/map.
Как сообщалось, накануне католического Рождества на украино-польской границе образовались большие очереди. Такую ситуацию фиксируют уже не первый день. Больше всего машин пограничники зафиксировали напротив польских пунктов пропуска «Ягодин», «Шегини», «Краковец».
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Очереди на украинско-польской границе значительно уменьшились. Однако, прогнозируется значительный поток транспортных средств в страны ЕС уже 10-12 января 2020 года.
Об этом говорится в сюжете видео, размещенного на официальной странице Госпогранслужбы.
— Если раньше в очереди на пересечение границы стояло до тысячи автомобилей, то сейчас меньше сотни... На сегодня поток в пунктах пропуска средний, они выезжают на отдых. А вот гастарбайтеры будут возвращаться 10-12 января. Это снова вызовет очереди на границе, – говорят пограничники.
В Госпогранслужбе напоминают, что увеличить шансы на быстрое пересечение границы можно, проверив состояние очередей на границе онлайн: dpsu.gov.ua/ua/map.
Как сообщалось, накануне католического Рождества на украино-польской границе образовались большие очереди. Такую ситуацию фиксируют уже не первый день. Больше всего машин пограничники зафиксировали напротив польских пунктов пропуска «Ягодин», «Шегини», «Краковец».
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов