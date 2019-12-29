Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, но отметила, что количество лиц может меняться.

— Мои представители подтверждают: к месту взаимного освобождения от ОРДЛО уже прибыли 3 автобуса с нашими согражданами. Они, пока остаются в автобусах , – добавила она.

После того, как пленные переоденутся, начнется процесс верификации.