|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:37
|Заход солнца:
|16:10
|Температура завтра:
|+2 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:58
|Заход солнца:
|16:01
|Температура завтра:
|-1 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.9 грн
|25 грн
|EUR
|26.5 грн
|27.9 грн
По предварительным данным в рамках обмена освободят 80 украинцев.
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, но отметила, что количество лиц может меняться.
— Мои представители подтверждают: к месту взаимного освобождения от ОРДЛО уже прибыли 3 автобуса с нашими согражданами. Они, пока остаются в автобусах , – добавила она.
После того, как пленные переоденутся, начнется процесс верификации.
Напомним, сегодня, 29 декабря, около 11:00 на Донетчине стартовал первый за два года обмен пленных между Украиной и самопровозглашёнными «Л/ДНР».
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
По предварительным данным в рамках обмена освободят 80 украинцев.
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, но отметила, что количество лиц может меняться.
— Мои представители подтверждают: к месту взаимного освобождения от ОРДЛО уже прибыли 3 автобуса с нашими согражданами. Они, пока остаются в автобусах , – добавила она.
После того, как пленные переоденутся, начнется процесс верификации.
Напомним, сегодня, 29 декабря, около 11:00 на Донетчине стартовал первый за два года обмен пленных между Украиной и самопровозглашёнными «Л/ДНР».
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов