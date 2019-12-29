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В воскресенье местные выборы проходят в 9 ОТГ, из них в шести - первые выборы, в трех - дополнительные.
Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
Первые местные выборы проходят в 6 ОТГ (3 сельских, 1 поселковой, 2 городских) в 4 областях Украины, а дополнительные местные выборы - в 3 ОТГ (1 сельской, 2 поселковых) в 1 области Украины.
По предварительным подсчетам, в первых выборах смогут принять участие более 55 700 избирателей, в дополнительных - более 4,1 тысячи избирателей.
— Все 55 избирательных участков на первых и 8 - на дополнительных выборах, по сообщению Национальной полиции Украины, открылись вовремя, в 8.00. Голосование проходит в штатном режиме. Как сообщает Национальная полиция Украины, по состоянию на 10.00 чрезвычайных происшествий на избирательных участках не зафиксировано, голосование в 9 ОТГ продолжается в штатном режиме, – говорится в сообщении.
Напомним, 22 декабря 2019 состоялись первые местные выборы в объединенные территориальные общины в 86 ОТГ (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской) в 21 области Украины, а дополнительные местные выборы - в 33 ОТГ (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях Украины.
В Николаевской области состоялись первые выборы в Мешково-Погореловской и Веснянской сельских ОТГ, а также дополнительные в Дорошовский сельской объединенной общине.
Ранее сообщалось, что на выборах главы Веснянской ОТГ победил кандидат, которому угрожал губернатор Стадник.
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В воскресенье местные выборы проходят в 9 ОТГ, из них в шести - первые выборы, в трех - дополнительные.
Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
Первые местные выборы проходят в 6 ОТГ (3 сельских, 1 поселковой, 2 городских) в 4 областях Украины, а дополнительные местные выборы - в 3 ОТГ (1 сельской, 2 поселковых) в 1 области Украины.
По предварительным подсчетам, в первых выборах смогут принять участие более 55 700 избирателей, в дополнительных - более 4,1 тысячи избирателей.
— Все 55 избирательных участков на первых и 8 - на дополнительных выборах, по сообщению Национальной полиции Украины, открылись вовремя, в 8.00. Голосование проходит в штатном режиме. Как сообщает Национальная полиция Украины, по состоянию на 10.00 чрезвычайных происшествий на избирательных участках не зафиксировано, голосование в 9 ОТГ продолжается в штатном режиме, – говорится в сообщении.
Напомним, 22 декабря 2019 состоялись первые местные выборы в объединенные территориальные общины в 86 ОТГ (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской) в 21 области Украины, а дополнительные местные выборы - в 33 ОТГ (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях Украины.
В Николаевской области состоялись первые выборы в Мешково-Погореловской и Веснянской сельских ОТГ, а также дополнительные в Дорошовский сельской объединенной общине.
Ранее сообщалось, что на выборах главы Веснянской ОТГ победил кандидат, которому угрожал губернатор Стадник.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов