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Несанкционированные протесты против углубления интеграции с Россией сегодня, 29 декабря, снова начались на Октябрьской площади в Минске.
Люди выходят к свободному микрофону и высказываются о том, что их беспокоит. По информации корреспондентки белорусского Радио Свобода, которая работает на месте событий, сейчас на площади собралось несколько десятков человек.
Участники запланировали несколько перформансов, в частности акцию Живая цепь.
Напомним, в столице Беларуси Минске 20 декабря на Октябрьской площади должен был состояться митинг в поддержку интеграции страны с Россией. Однако, на него пришли только журналисты.
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Несанкционированные протесты против углубления интеграции с Россией сегодня, 29 декабря, снова начались на Октябрьской площади в Минске.
Люди выходят к свободному микрофону и высказываются о том, что их беспокоит. По информации корреспондентки белорусского Радио Свобода, которая работает на месте событий, сейчас на площади собралось несколько десятков человек.
Участники запланировали несколько перформансов, в частности акцию Живая цепь.
Напомним, в столице Беларуси Минске 20 декабря на Октябрьской площади должен был состояться митинг в поддержку интеграции страны с Россией. Однако, на него пришли только журналисты.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов