Люди выходят к свободному микрофону и высказываются о том, что их беспокоит. По информации корреспондентки белорусского Радио Свобода, которая работает на месте событий, сейчас на площади собралось несколько десятков человек.

Участники запланировали несколько перформансов, в частности акцию Живая цепь.

Напомним, в столице Беларуси Минске 20 декабря на Октябрьской площади должен был состояться митинг в поддержку интеграции страны с Россией. Однако, на него пришли только журналисты.