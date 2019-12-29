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Пятеро экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года, приехали на КПВВ «Майорское» в Донецкую область для участия в обмене заключенными.
Об этом сообщает Громадське.
— Они сидят в автобусе сейчас на обмене», – сказал адвокат Игорь Варфоломеев.
Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине, которые находились под стражей, а также Сергее Тамтуре и Александра Маринченко, которые оставались под круглосуточным домашним арестом. 28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил всех пятерых экс-беркутовцев под личное обязательство.
Как мы сообщали ранее, украинская сторона планирует передать боевикам «ДНР» и «ЛНР» бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года, в рамках обмена пленными.
Семьи Героев Небесной сотни обращались к президенту Зеленскому с просьбой не освобождать бывших беркутовцев для обмена.
Чтобы помешать освобождению экс-беркутовцев и их участию в обмене у здания СИЗО с вечера 28 декабря и до сих пор дежурили несколько десятков человек. Они всю ночь блокировали выезды из СИЗО.
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Пятеро экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года, приехали на КПВВ «Майорское» в Донецкую область для участия в обмене заключенными.
Об этом сообщает Громадське.
— Они сидят в автобусе сейчас на обмене», – сказал адвокат Игорь Варфоломеев.
Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине, которые находились под стражей, а также Сергее Тамтуре и Александра Маринченко, которые оставались под круглосуточным домашним арестом. 28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил всех пятерых экс-беркутовцев под личное обязательство.
Как мы сообщали ранее, украинская сторона планирует передать боевикам «ДНР» и «ЛНР» бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года, в рамках обмена пленными.
Семьи Героев Небесной сотни обращались к президенту Зеленскому с просьбой не освобождать бывших беркутовцев для обмена.
Чтобы помешать освобождению экс-беркутовцев и их участию в обмене у здания СИЗО с вечера 28 декабря и до сих пор дежурили несколько десятков человек. Они всю ночь блокировали выезды из СИЗО.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов