— Они сидят в автобусе сейчас на обмене», – сказал адвокат Игорь Варфоломеев.

Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине, которые находились под стражей, а также Сергее Тамтуре и Александра Маринченко, которые оставались под круглосуточным домашним арестом. 28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил всех пятерых экс-беркутовцев под личное обязательство.

Как мы сообщали ранее, украинская сторона планирует передать боевикам «ДНР» и «ЛНР» бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года, в рамках обмена пленными.

Семьи Героев Небесной сотни обращались к президенту Зеленскому с просьбой не освобождать бывших беркутовцев для обмена.

Чтобы помешать освобождению экс-беркутовцев и их участию в обмене у здания СИЗО с вечера 28 декабря и до сих пор дежурили несколько десятков человек. Они всю ночь блокировали выезды из СИЗО.