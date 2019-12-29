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Ранее освобожденный из незаконного заключения в России украинский режиссер Олег Сенцов считает, что Украина должна возвращать своих героев, но «не ценой осквернения ценностей, за которые эти герои сражались».
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Сегодня, если ничего не сорвется, произойдет обмен. Часть наших пленных вернется домой ... За это Украина отдаст настоящих убийц: российских наемников, харьковских террористов и пятерых беркутовцев, – написал Олег Сенцов.
В то же время он убежден, что Украине не стоило менять «настоящих убийц».
— И дело не только в том, что у нас почти не остается этого« мужского обменного фонда» (очень циничный и практическое выражение) и для нового возвращения своих заложников, украинское правительство будет вынуждено в дальнейшем торговать интересами страны с врагом. А в том, что этот шаг оставляет нас главного - справедливости, – убежден Олег Сенцов.
За эту справедливость, как уточнил режиссер, украинцы стояли на Майдане и борются против оккупантов. Он также отметил, что боевики освободили не всех пленных украинский.
— Кто-то останется в руках боевиков. Крымские татары и другие наши политзаключенные и в дальнейшем будут сидеть в российских тюрьмах. Невинные, – добавил Олег Сенцов.
Напомним, на контрольно-пропускном пункте «Майорское» Донецкой области боевеки освободили из плена первых 25 украинцев.
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Ранее освобожденный из незаконного заключения в России украинский режиссер Олег Сенцов считает, что Украина должна возвращать своих героев, но «не ценой осквернения ценностей, за которые эти герои сражались».
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Сегодня, если ничего не сорвется, произойдет обмен. Часть наших пленных вернется домой ... За это Украина отдаст настоящих убийц: российских наемников, харьковских террористов и пятерых беркутовцев, – написал Олег Сенцов.
В то же время он убежден, что Украине не стоило менять «настоящих убийц».
— И дело не только в том, что у нас почти не остается этого« мужского обменного фонда» (очень циничный и практическое выражение) и для нового возвращения своих заложников, украинское правительство будет вынуждено в дальнейшем торговать интересами страны с врагом. А в том, что этот шаг оставляет нас главного - справедливости, – убежден Олег Сенцов.
За эту справедливость, как уточнил режиссер, украинцы стояли на Майдане и борются против оккупантов. Он также отметил, что боевики освободили не всех пленных украинский.
— Кто-то останется в руках боевиков. Крымские татары и другие наши политзаключенные и в дальнейшем будут сидеть в российских тюрьмах. Невинные, – добавил Олег Сенцов.
Напомним, на контрольно-пропускном пункте «Майорское» Донецкой области боевеки освободили из плена первых 25 украинцев.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов