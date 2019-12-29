Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Сегодня, если ничего не сорвется, произойдет обмен. Часть наших пленных вернется домой ... За это Украина отдаст настоящих убийц: российских наемников, харьковских террористов и пятерых беркутовцев, – написал Олег Сенцов.

В то же время он убежден, что Украине не стоило менять «настоящих убийц».

— И дело не только в том, что у нас почти не остается этого« мужского обменного фонда» (очень циничный и практическое выражение) и для нового возвращения своих заложников, украинское правительство будет вынуждено в дальнейшем торговать интересами страны с врагом. А в том, что этот шаг оставляет нас главного - справедливости, – убежден Олег Сенцов.

За эту справедливость, как уточнил режиссер, украинцы стояли на Майдане и борются против оккупантов. Он также отметил, что боевики освободили не всех пленных украинский.

— Кто-то останется в руках боевиков. Крымские татары и другие наши политзаключенные и в дальнейшем будут сидеть в российских тюрьмах. Невинные, – добавил Олег Сенцов.

Напомним, на контрольно-пропускном пункте «Майорское» Донецкой области боевеки освободили из плена первых 25 украинцев.