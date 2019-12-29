В Николаеве завершилось строительство нового учебного корпуса городской школы №36.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

В новом корпусе расположены просторный и комфортный спортивный зал, пищеблок с новым оборудованием, столовая. Помещение обустроили современной системой видеонаблюдения. Учебное заведение отвечает всем нормам доступности для маломобильных групп населения: пандус, лифт, поручни в санузлах.

— Реконструкция основного здания школы и изготовление технической документации на пристройку второго корпуса были начаты в 2016 году. И вот, на днях, Управление государственного архитектурно-строительного контроля документально показало окончание строительства объекта, выдав специальный сертификат (Реконструкция с пристройкой ЗЗСО № 36 от 26 декабря 2019 года), – сообщили в пресс-службе.

Торжественное открытие состоится уже в новом 2020 году, после зимних каникул.

Отметим, что проект реконструкции школы был изготовлен и согласован еще в 2015 году. Согласно ему стоимость работ составит около 10 миллионов гривен.

В марте 2016 года тогдашняя начальница гороно Анна Деркач заявляла, что согласно календарному плану, ремонтные работы в школе №36 должны быть завершены к концу 2016 года. Уже в июне 2017 года в мэрии пообещали, что школа будет запущена в сентябре 2017 года, однако этого так и не произошло.

В 2017 год на ремонт школы №36 было уже потрачено 13 миллионов гривен: 2 миллиона гривен в 2015 году и еще 11 миллионов гривен в 2016 году.

В марте 2018 года были проведены дополнительные торги по реконтсрукции школы, согласно которым та же фирма «Николаевгорстрой» получила еще 19,9 миллиона гривен на выполнение работ.

Фактическое открытие школы произошло 3 сентября 2018 года, где после капитального ремонта прошла линейка по случаю начала нового учебного года.

Однако тогда же, в сентябре 2018 года, начальница управления образования Анна Лычко заявляла, что для завершения капитального ремонта школы №36 необходимо еще дополнительно 4,2 миллиона гривен, для приобретения мебели и оборудования.

В июле 2019 года стало изветсно, что Управление капитального строительства отдаст компании «Николаевгорстрой» еще 6,9 миллиона гривен за реконструкцию школы №36.