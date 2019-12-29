В рамках обмена с так называемыми «ДНР» и «ЛНР» Украина передала боевикам 127 человек, еще 14 отказались участвовать в обмене.

Об этом у КПВВ «Майорское» в комментарии Громадське сообщили советник секретаря Сергей Сивохо и представительница Украины в гуманитарной подгруппе Валерия Лутковская.

По ее словам, в списке на обмен был 141 человек, но 14 отказались ехать на оккупированную территорию.

— Пока не окончательно, штаб пока считает, – сказала Валерия Лутковская.

Напомним, на КПВВ «Майорское» 29 декабря завершился большой обмен удерживаемыми лицами.