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В рамках обмена с так называемыми «ДНР» и «ЛНР» Украина передала боевикам 127 человек, еще 14 отказались участвовать в обмене.
Об этом у КПВВ «Майорское» в комментарии Громадське сообщили советник секретаря СНБО Сергей Сивохо и представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская.
По ее словам, в списке на обмен был 141 человек, но 14 отказались ехать на оккупированную территорию.
— Пока не окончательно, штаб пока считает, – сказала Валерия Лутковская.
Напомним, на КПВВ «Майорское» 29 декабря завершился большой обмен удерживаемыми лицами.
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В рамках обмена с так называемыми «ДНР» и «ЛНР» Украина передала боевикам 127 человек, еще 14 отказались участвовать в обмене.
Об этом у КПВВ «Майорское» в комментарии Громадське сообщили советник секретаря СНБО Сергей Сивохо и представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская.
По ее словам, в списке на обмен был 141 человек, но 14 отказались ехать на оккупированную территорию.
— Пока не окончательно, штаб пока считает, – сказала Валерия Лутковская.
Напомним, на КПВВ «Майорское» 29 декабря завершился большой обмен удерживаемыми лицами.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов