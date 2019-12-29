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Европейский союз призвал остановить наступление правительственных сил Сирии на вооруженную оппозицию на северо-западе страны.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление представителя ЕС.
— Эскалация насилия на северо-западе Сирии со стороны сирийского режима и его союзников должна прекратиться. Последнее наступление включает в себя невыборочные авиаудары и обстрелы гражданских лиц и путей эвакуации. Это уже привело к бесчисленным жертвам среди гражданского населения, ранений и перемещения 80 тысяч человек - говорится в заявлении.
В ЕС отметили, что все стороны обязаны защищать гражданское население.
— Режим и его союзники должны прекратить " невыборочные военные нападения и уважать международное гуманитарное право. Обеспечение быстрого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа, включая трансграничный режим, является крайней необходимостью, - говорится в заявлении.
Провинция Идлиб остается последним оплотом сирийской вооруженной оппозиции. С конца апреля наступление на него ведут правительственные войска при поддержке ВКС России. С начала декабря интенсивность воздушных ударов по провинции значительно возросла, отмечают эксперты.
Отметим, в Сирии жертвами российских авиарейдов, начатых четыре года назад, стали почти 8,5 тысяч мирных жителей.
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Европейский союз призвал остановить наступление правительственных сил Сирии на вооруженную оппозицию на северо-западе страны.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление представителя ЕС.
— Эскалация насилия на северо-западе Сирии со стороны сирийского режима и его союзников должна прекратиться. Последнее наступление включает в себя невыборочные авиаудары и обстрелы гражданских лиц и путей эвакуации. Это уже привело к бесчисленным жертвам среди гражданского населения, ранений и перемещения 80 тысяч человек - говорится в заявлении.
В ЕС отметили, что все стороны обязаны защищать гражданское население.
— Режим и его союзники должны прекратить " невыборочные военные нападения и уважать международное гуманитарное право. Обеспечение быстрого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа, включая трансграничный режим, является крайней необходимостью, - говорится в заявлении.
Провинция Идлиб остается последним оплотом сирийской вооруженной оппозиции. С конца апреля наступление на него ведут правительственные войска при поддержке ВКС России. С начала декабря интенсивность воздушных ударов по провинции значительно возросла, отмечают эксперты.
Отметим, в Сирии жертвами российских авиарейдов, начатых четыре года назад, стали почти 8,5 тысяч мирных жителей.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов