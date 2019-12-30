автор фото Валерий Матыцин/ТАСС

Пассажиры поезда Таврия, 25 декабря совершившего первый рейс из российского Санкт-Петербурга в аннексированный Крым по Керченскому мосту, попали в базу данных сайта Миротворец.

Об этом сообщает издание Фонтанка.

Фамилия корреспондента Венеры Галеевой, написавшей репортаж о поездке, также фигурирует в базе.

Сайт Миротворец был создан в 2014 году по инициативе депутата Верховной Рады Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины. В списках, публикуемых на сайте, содержатся тысячи фамилий, которых создатели интернет-ресурса оценивают как сепаратистов, террористов или агентов Кремля. Кроме того, в базу включают тех, кто посетил Крым, не согласовав визит с Киевом.

Администраторы сайта прикрепили к профилю Венеры Галеевой скриншоты публикации. Кроме того, в базу попали выпустившая о поездке ролик YouTube-блогер Алена Бардовская и обозреватель Российской газеты Мария Голубкова. Личная информация о других пассажирах поезда, по словам администраторов сайта, взята из открытых источников.

В составе поезда Таврия - 17 вагонов, он может перевозить единовременно более 600 пассажиров. В поездную бригаду первой Таврии входили 33 человека.

25 декабря в Украине открыли дело за проезд первого поезда из России в аннексированный Крым по Крымскому мосту. Находящаяся в Киеве прокуратура Автономной республики Крым зарегистрировала уголовное производство по факту пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург - Симферополь государственной границы Украины через Керченский мост, говорилось в сообщении пресс-службы ведомства.

Президент РФ Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту 23 декабря.

По этой трассе через Керченский пролив в Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию будут ходить 11 пар пассажирских поездов, в основном, из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Кисловодска. Между Москвой и Симферополем будет курсировать двухэтажный поезд, состоящий из 14 купейных и спальных вагонов, общей вместимостью 882 пассажира.

Крымский мост - крупнейшее сооружение такого рода в Европе. Его протяженность составляет 19 километров. Строительство Крымского моста началось в 2015 году. В мае 2018 года по мосту было открыто автомобильное движение. Украина протестовала против строительства данного объекта, поскольку оно велось без ее разрешения.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным визитом президента России Владимиром Путиным на временно оккупированный Крым и открытием движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив.

Напомним, 10 декабря сайт Миротворец сообщил об остановке своих серверов, а 11 декабря возобновил работу в полном объеме.