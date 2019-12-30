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Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
Отмечается, что задержание удалось провести 27 декабря на основании информации, полученной ранее от американских партнеров. У задержанных изъяты доказательства и материалы, подтверждающие подготовку ими терактов.
Возбуждено дело по статьям о «приготовлении к совершению преступления, «терроризме» и «участии в деятельности террористической организации».
В свою очередь, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ.
Напомним, Сватовский районный суд приговорил диверсанта террористической организации «ЛНР» Виктора Шаткова («Мордвин») к 9 годам тюрьмы за подготовку террористических актов в отношении украинских государственных и общественных деятелей.
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Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
Отмечается, что задержание удалось провести 27 декабря на основании информации, полученной ранее от американских партнеров. У задержанных изъяты доказательства и материалы, подтверждающие подготовку ими терактов.
Возбуждено дело по статьям о «приготовлении к совершению преступления, «терроризме» и «участии в деятельности террористической организации».
В свою очередь, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ.
Напомним, Сватовский районный суд приговорил диверсанта террористической организации «ЛНР» Виктора Шаткова («Мордвин») к 9 годам тюрьмы за подготовку террористических актов в отношении украинских государственных и общественных деятелей.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов