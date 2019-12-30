Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Отмечается, что задержание удалось провести 27 декабря на основании информации, полученной ранее от американских партнеров. У задержанных изъяты доказательства и материалы, подтверждающие подготовку ими терактов.

Возбуждено дело по статьям о «приготовлении к совершению преступления, «терроризме» и «участии в деятельности террористической организации».

В свою очередь, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ.

Напомним, Сватовский районный суд приговорил диверсанта террористической организации «ЛНР» Виктора Шаткова («Мордвин») к 9 годам тюрьмы за подготовку террористических актов в отношении украинских государственных и общественных деятелей.