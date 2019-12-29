Террористическая группировка Талибан согласилась на временное прекращение огня на территории Афганистана.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей группировки.

Ожидается, что это позволит талибам заключить мирное соглашение с Соединенными Штатами.

Предполагается, что режим прекращения огня продлится 10 дней. В течение этого времени Талибан пытаться заключить мирное соглашение с Соединенными Штатами, переговоры о котором возобновились с конца ноября 2019 года. В случае успеха это может знаменовать завершение крупнейшей военной кампании в современной истории США, которая продолжается уже более 18 лет.

Ранее сообщалось, что в Афганистане солдаты расстреляли своих сослуживцев и перешли на сторону движения «Талибан».