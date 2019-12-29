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Террористическая группировка Талибан согласилась на временное прекращение огня на территории Афганистана.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей группировки.
Ожидается, что это позволит талибам заключить мирное соглашение с Соединенными Штатами.
Предполагается, что режим прекращения огня продлится 10 дней. В течение этого времени Талибан пытаться заключить мирное соглашение с Соединенными Штатами, переговоры о котором возобновились с конца ноября 2019 года. В случае успеха это может знаменовать завершение крупнейшей военной кампании в современной истории США, которая продолжается уже более 18 лет.
Ранее сообщалось, что в Афганистане солдаты расстреляли своих сослуживцев и перешли на сторону движения «Талибан».
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Террористическая группировка Талибан согласилась на временное прекращение огня на территории Афганистана.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей группировки.
Ожидается, что это позволит талибам заключить мирное соглашение с Соединенными Штатами.
Предполагается, что режим прекращения огня продлится 10 дней. В течение этого времени Талибан пытаться заключить мирное соглашение с Соединенными Штатами, переговоры о котором возобновились с конца ноября 2019 года. В случае успеха это может знаменовать завершение крупнейшей военной кампании в современной истории США, которая продолжается уже более 18 лет.
Ранее сообщалось, что в Афганистане солдаты расстреляли своих сослуживцев и перешли на сторону движения «Талибан».
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов