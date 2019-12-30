Политических заключенных, незаконно удерживаемых в аннексированном Крыму и на территории РФ, включат в следующий этап освобождения удерживаемых лиц.

Об этом сообщает пресс-служба представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, на своей странице в Facebook.

— В течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических пленников, находящихся на территории оккупированного Крыма и РФ. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается - сегодня состоялся первый этап, анонсированный президентом Украины, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения - сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, в России заявили, что обмен удерживаемых лиц, который 29 декабря состоялся между Украиной и так называемыми «ДНР» и «ЛНР», стал новым шагом к выполнению комплекса Минских соглашений.