|Скорость ветра:
|4.9 м/с
|Восход солнца:
|07:37
|Заход солнца:
|16:11
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:58
|Заход солнца:
|16:02
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.9 грн
|25 грн
|EUR
|26.5 грн
|27.9 грн
Политических заключенных, незаконно удерживаемых в аннексированном Крыму и на территории РФ, включат в следующий этап освобождения удерживаемых лиц.
Об этом сообщает пресс-служба представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, на своей странице в Facebook.
— В течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических пленников, находящихся на территории оккупированного Крыма и РФ. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается - сегодня состоялся первый этап, анонсированный президентом Украины, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения - сообщили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в России заявили, что обмен удерживаемых лиц, который 29 декабря состоялся между Украиной и так называемыми «ДНР» и «ЛНР», стал новым шагом к выполнению комплекса Минских соглашений.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
Политических заключенных, незаконно удерживаемых в аннексированном Крыму и на территории РФ, включат в следующий этап освобождения удерживаемых лиц.
Об этом сообщает пресс-служба представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, на своей странице в Facebook.
— В течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических пленников, находящихся на территории оккупированного Крыма и РФ. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается - сегодня состоялся первый этап, анонсированный президентом Украины, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения - сообщили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в России заявили, что обмен удерживаемых лиц, который 29 декабря состоялся между Украиной и так называемыми «ДНР» и «ЛНР», стал новым шагом к выполнению комплекса Минских соглашений.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов