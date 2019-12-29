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Самолет с освобожденными из плена боевиков украинцами приземлился в аэропорту «Борисполь».
Об этом сообщает Громадське.
Первым из самолета вышел Богдан Пантюшенко, который попал в плен во время боев у поселка Спартак вблизи Донецкого аэропорта в январе 2015 года.
Напомним, на КПВВ «Майорское» 29 декабря завершился большой обмен удерживаемыми лицами.
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Самолет с освобожденными из плена боевиков украинцами приземлился в аэропорту «Борисполь».
Об этом сообщает Громадське.
Первым из самолета вышел Богдан Пантюшенко, который попал в плен во время боев у поселка Спартак вблизи Донецкого аэропорта в январе 2015 года.
Напомним, на КПВВ «Майорское» 29 декабря завершился большой обмен удерживаемыми лицами.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов