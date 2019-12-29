Первым из самолета вышел Богдан Пантюшенко, который попал в плен во время боев у поселка Спартак вблизи Донецкого аэропорта в январе 2015 года.

Напомним, на КПВВ «Майорское» 29 декабря завершился большой обмен удерживаемыми лицами.