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Президент Украины заявил, что около 50 осужденных, которые отказались от обмена, или отказались возвращаться на неподконтрольную территорию Донбасса, останутся за решеткой.
Об этом глава государства сказал в аэропорту «Борисполь» во время встречи самолета с освобожденными из плена боевиков украинцами, сообщает Громадське.
— Некоторые из них, они были в согласованном списке, освобождаются, мне кажется в феврале, а некоторые освобождаются в марте. Они хотят быть в Украине, их срок уже закончился. Некоторые из них вернутся за решетку. Это их выбор, — сказал президент.
В свою очередь, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, экс-омбудсмен Валерия Лутковская добавила, что 17 человек отказались переезжать на территорию оккупированного Донбасса, а еще около 30 человек отказались участвовать в обмене и продолжают отбывать наказание.
Напомним, на КПВВ «Майорское» 29 декабря завершился большой обмен удерживаемыми лицами.
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Президент Украины заявил, что около 50 осужденных, которые отказались от обмена, или отказались возвращаться на неподконтрольную территорию Донбасса, останутся за решеткой.
Об этом глава государства сказал в аэропорту «Борисполь» во время встречи самолета с освобожденными из плена боевиков украинцами, сообщает Громадське.
— Некоторые из них, они были в согласованном списке, освобождаются, мне кажется в феврале, а некоторые освобождаются в марте. Они хотят быть в Украине, их срок уже закончился. Некоторые из них вернутся за решетку. Это их выбор, — сказал президент.
В свою очередь, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, экс-омбудсмен Валерия Лутковская добавила, что 17 человек отказались переезжать на территорию оккупированного Донбасса, а еще около 30 человек отказались участвовать в обмене и продолжают отбывать наказание.
Напомним, на КПВВ «Майорское» 29 декабря завершился большой обмен удерживаемыми лицами.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов