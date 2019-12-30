Об этом глава государства сказал в аэропорту «Борисполь» во время встречи самолета с освобожденными из плена боевиков украинцами, сообщает Громадське.

— Некоторые из них, они были в согласованном списке, освобождаются, мне кажется в феврале, а некоторые освобождаются в марте. Они хотят быть в Украине, их срок уже закончился. Некоторые из них вернутся за решетку. Это их выбор, — сказал президент.

В свою очередь, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, экс-омбудсмен Валерия Лутковская добавила, что 17 человек отказались переезжать на территорию оккупированного Донбасса, а еще около 30 человек отказались участвовать в обмене и продолжают отбывать наказание.

Напомним, на КПВВ «Майорское» 29 декабря завершился большой обмен удерживаемыми лицами.