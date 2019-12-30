В новогоднюю ночь (с 31 декабря на 1 января) в продленном режиме будут работать трамваи № 1, №3 и троллейбусы №2 и №6.

Об этом сообщает «Николаевэлектротранс» в Facebook.

Последние отправления трамваев по маршруту №1: с Яхт-клуба в Широкую Балку - 23.01, с Яхт-клуба в депо - 00.21, с Широкой Балки в Яхт-клуб - 23.26, с Широкой Балки в депо - 23.58.

По маршруту №3: с ЧСЗ до улицы 10-я Военная - 23.45, с улицы 10-я Военная к ЧСЗ - 23.29, с улицы 10-я Военная в депо - 00.19

Последние отправления троллейбусов по маршруту №2: с железнодорожного вокзала до Намыва - 23.56, с улицы Лазурная до железнодорожного вокзала вокзала - 00.06, с улицы Лазурна в депо - 00.45, с ж/д вокзала в депо - 01.00.

По маршруту №6: из микрорайона Северный до улицы Третья Военная - 23.58, из микрорайона Северный в депо - 00.48, с улицы Третья Военная до микрорайона Северный- 00.12, с улицы Третья Военная в депо - 00.33.

Напомним, что новогоднюю ночь в украинских поездах проведут около 17 тысяч пассажиров. Всего в эти праздничные сутки будут курсировать 126 пассажирских поездов.