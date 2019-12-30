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Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов рассказал, что в Новую таможню не были переведены около 500 «одиозных» работников Государственной фискальной службы.
Об этом он заявил в своем видеообращении к украинцам по случаю Нового года, передаёт Левый берег.
— В 2019 году мы сделали первые шаги для создания новой украинской таможни, которой мы все с вами, как налогоплательщики, можем гордиться. Мы выделили ее из старой Государственной фискальной службы, не перевели туда более 500 одиозных сотрудников, мы сократили количество таможен и административного персонала. Наконец, мы ввели в эксплуатацию долгострои, такие как сканирующие стационарные системы, которые должны работать на налогоплательщиков, искать контрабанду и защищать наши границы, - рассказал Максим Нефьодов.
Он также выразил надежду что в 2020 году удастся сделать намного больше.
— А именно, - создать новые удобные IТ-сервисы, сделать их удобными и понятными для пользователей, продолжить изменять законодательство. Мы обновим инфраструктуру и реконструируем 12 пунктов пропуска для того, чтобы очередей стало меньше! - отметил глава Таможенной службы.
Ранее сообщалось, что в 2020 году должна состояться переаттестация работников таможенной службы Украины.
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Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов рассказал, что в Новую таможню не были переведены около 500 «одиозных» работников Государственной фискальной службы.
Об этом он заявил в своем видеообращении к украинцам по случаю Нового года, передаёт Левый берег.
— В 2019 году мы сделали первые шаги для создания новой украинской таможни, которой мы все с вами, как налогоплательщики, можем гордиться. Мы выделили ее из старой Государственной фискальной службы, не перевели туда более 500 одиозных сотрудников, мы сократили количество таможен и административного персонала. Наконец, мы ввели в эксплуатацию долгострои, такие как сканирующие стационарные системы, которые должны работать на налогоплательщиков, искать контрабанду и защищать наши границы, - рассказал Максим Нефьодов.
Он также выразил надежду что в 2020 году удастся сделать намного больше.
— А именно, - создать новые удобные IТ-сервисы, сделать их удобными и понятными для пользователей, продолжить изменять законодательство. Мы обновим инфраструктуру и реконструируем 12 пунктов пропуска для того, чтобы очередей стало меньше! - отметил глава Таможенной службы.
Ранее сообщалось, что в 2020 году должна состояться переаттестация работников таможенной службы Украины.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов