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Большинство украинцев (67%) намерены оставаться в новогоднюю ночь дома.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Социологической службой Центра Разумкова 13-18 декабря, передает Интерфакс-Украина.
Согласно ему, еще 16,5% украинцев встретят Новый год в гостях, у друзей или родственников, 6,3% опрошенных еще не решили как проведут новогоднюю ночь. 3,4% украинцев будут праздновать в одиночестве, перед телевизором. Чуть меньше – 2,6% опрошенных – в публичном заведении.
0,6% респондентов проведут новогоднюю ночь в путешествии по Украине и столько же - за границей. 0,5% опрошенных сказали, что будут в новогоднюю ночь «в кругу интернета». Другие варианты ответов назвали 0,4% украинцев.
Исследование проводилось во всех регионах Украины, за исключением оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, что около 17 тысяч человек встретят Новый 2020-й год в поездах.
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Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Большинство украинцев (67%) намерены оставаться в новогоднюю ночь дома.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Социологической службой Центра Разумкова 13-18 декабря, передает Интерфакс-Украина.
Согласно ему, еще 16,5% украинцев встретят Новый год в гостях, у друзей или родственников, 6,3% опрошенных еще не решили как проведут новогоднюю ночь. 3,4% украинцев будут праздновать в одиночестве, перед телевизором. Чуть меньше – 2,6% опрошенных – в публичном заведении.
0,6% респондентов проведут новогоднюю ночь в путешествии по Украине и столько же - за границей. 0,5% опрошенных сказали, что будут в новогоднюю ночь «в кругу интернета». Другие варианты ответов назвали 0,4% украинцев.
Исследование проводилось во всех регионах Украины, за исключением оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, что около 17 тысяч человек встретят Новый 2020-й год в поездах.