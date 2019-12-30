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64 из 76 украинцев, которых освободили 29 декабря, сейчас находятся в клинической больнице «Феофания».
Об этом на брифинге в понедельник рассказал заместитель главного врача Андрей Строкань, передаёт Левый берег.
— Вчера мы приняли 63 человека, которые разместились во всех трех корпусах клинической больницы «Феофания». Сегодня еще доехал один пациент... Большинство человек остаются и будут оставаться в больнице в течение новогодних и рождественских праздников, - сообщил Андрей Строкань.
По его словам, все пациенты уже прошли общие клинические обследования, такие как УЗИ, ЭКГ, рентген легких. Всех осмотрели психологи и психотерапевты.
Уже установлено, что большинство пациентов нуждаются в стоматологической помощи. Почти у всех есть в разной степени посттравматическое стрессовое расстройство и обострение хронических болезней.
— Тяжелых пациентов, критических нет... Есть гипертоническая болезнь у многих. Есть обострения мочекаменной болезни, есть хронические холециститы, панкреатиты, хронические обструктивные болезни легких. Но на данный момент в клинике нет ни одного человека, который бы нуждался в интенсивной терапии. То есть все или в удовлетворительном состоянии или в средней степени тяжести... Есть несколько пациентов, которые будут нуждаться в плановых оперативных вмешательствах после дообследований, - рассказал врач Андрей Строкань.
Все госпитализированные в «Феофании» - гражданские лица.
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64 из 76 украинцев, которых освободили 29 декабря, сейчас находятся в клинической больнице «Феофания».
Об этом на брифинге в понедельник рассказал заместитель главного врача Андрей Строкань, передаёт Левый берег.
— Вчера мы приняли 63 человека, которые разместились во всех трех корпусах клинической больницы «Феофания». Сегодня еще доехал один пациент... Большинство человек остаются и будут оставаться в больнице в течение новогодних и рождественских праздников, - сообщил Андрей Строкань.
По его словам, все пациенты уже прошли общие клинические обследования, такие как УЗИ, ЭКГ, рентген легких. Всех осмотрели психологи и психотерапевты.
Уже установлено, что большинство пациентов нуждаются в стоматологической помощи. Почти у всех есть в разной степени посттравматическое стрессовое расстройство и обострение хронических болезней.
— Тяжелых пациентов, критических нет... Есть гипертоническая болезнь у многих. Есть обострения мочекаменной болезни, есть хронические холециститы, панкреатиты, хронические обструктивные болезни легких. Но на данный момент в клинике нет ни одного человека, который бы нуждался в интенсивной терапии. То есть все или в удовлетворительном состоянии или в средней степени тяжести... Есть несколько пациентов, которые будут нуждаться в плановых оперативных вмешательствах после дообследований, - рассказал врач Андрей Строкань.
Все госпитализированные в «Феофании» - гражданские лица.
Ранее сообщалсь, что Украина после обмена пленных будет продолжать переговоры о возвращении домой еще 300 человек.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов