Как отмечает The Guardian, бывшая воспитательница детского сада и украинский рэпер Alyona Alyona в своих песнях не использует нецензурную лексику - на тот случай, если её музыку услышат дети.

В своей прорывной песне Рыбки Alyona Alyona поет не только о рыбках, но и о женщинах, которые чувствуют себя не в своей тарелке. Так же как она себя чувствовала, когда люди ей говорили, что плюс-сайз - репер никогда не достигнет успеха в Украине. Alyona Alyona в своих песнях читает рэп о повседневной жизни, феминизме, позитивном отношении к своему телу и толерантности.

В декабре 2018 года клип молодой украинской рэп-исполнительницы Alyona Alyona на песню «Я залишаю свій дім» за первые шесть дней публикации набрал более 1 миллиона просмотров в YouTube.

В мае 2019 года журнал The New York Times включил украинскую хип-хоп исполнительницу Alyona Alyona (настоящее имя — Алена Савраненко - прим.) в список 15 «самых важных исполнителей (европейского) континента, в музыкальном и социальном планах». 1 августа стало известно, что Alyona Alyona выпустила новый клип, который вошел в ее дебютный альбом «Пушка», а само видео, которое является автобиографичным, стало восьмым в ее репертуаре.

В конце августа украинскую рэп-исполнительницу Alyona Alyona номинировали на международную музыкальную премию Anchor.

В сентябре 2019 года Alyona Alyona представила новую песню с социально значимым содержанием — Булінг.

В конце сентября Alyona Alyona была удостоена в Германии международной награды Anchor Award, которую ежегодно присуждают наиболее многообещающему новому артисту.