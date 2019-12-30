|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:37
|Заход солнца:
|16:11
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:58
|Заход солнца:
|16:02
|Температура завтра:
|+5 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.6 грн
|24.45 грн
|EUR
|26.25 грн
|27.35 грн
Как отмечает The Guardian, бывшая воспитательница детского сада и украинский рэпер Alyona Alyona в своих песнях не использует нецензурную лексику - на тот случай, если её музыку услышат дети.
В своей прорывной песне Рыбки Alyona Alyona поет не только о рыбках, но и о женщинах, которые чувствуют себя не в своей тарелке. Так же как она себя чувствовала, когда люди ей говорили, что плюс-сайз - репер никогда не достигнет успеха в Украине. Alyona Alyona в своих песнях читает рэп о повседневной жизни, феминизме, позитивном отношении к своему телу и толерантности.
В декабре 2018 года клип молодой украинской рэп-исполнительницы Alyona Alyona на песню «Я залишаю свій дім» за первые шесть дней публикации набрал более 1 миллиона просмотров в YouTube.
В мае 2019 года журнал The New York Times включил украинскую хип-хоп исполнительницу Alyona Alyona (настоящее имя — Алена Савраненко - прим.) в список 15 «самых важных исполнителей (европейского) континента, в музыкальном и социальном планах». 1 августа стало известно, что Alyona Alyona выпустила новый клип, который вошел в ее дебютный альбом «Пушка», а само видео, которое является автобиографичным, стало восьмым в ее репертуаре.
В конце августа украинскую рэп-исполнительницу Alyona Alyona номинировали на международную музыкальную премию Anchor.
В сентябре 2019 года Alyona Alyona представила новую песню с социально значимым содержанием — Булінг.
В конце сентября Alyona Alyona была удостоена в Германии международной награды Anchor Award, которую ежегодно присуждают наиболее многообещающему новому артисту.
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Как отмечает The Guardian, бывшая воспитательница детского сада и украинский рэпер Alyona Alyona в своих песнях не использует нецензурную лексику - на тот случай, если её музыку услышат дети.
В своей прорывной песне Рыбки Alyona Alyona поет не только о рыбках, но и о женщинах, которые чувствуют себя не в своей тарелке. Так же как она себя чувствовала, когда люди ей говорили, что плюс-сайз - репер никогда не достигнет успеха в Украине. Alyona Alyona в своих песнях читает рэп о повседневной жизни, феминизме, позитивном отношении к своему телу и толерантности.
В декабре 2018 года клип молодой украинской рэп-исполнительницы Alyona Alyona на песню «Я залишаю свій дім» за первые шесть дней публикации набрал более 1 миллиона просмотров в YouTube.
В мае 2019 года журнал The New York Times включил украинскую хип-хоп исполнительницу Alyona Alyona (настоящее имя — Алена Савраненко - прим.) в список 15 «самых важных исполнителей (европейского) континента, в музыкальном и социальном планах». 1 августа стало известно, что Alyona Alyona выпустила новый клип, который вошел в ее дебютный альбом «Пушка», а само видео, которое является автобиографичным, стало восьмым в ее репертуаре.
В конце августа украинскую рэп-исполнительницу Alyona Alyona номинировали на международную музыкальную премию Anchor.
В сентябре 2019 года Alyona Alyona представила новую песню с социально значимым содержанием — Булінг.
В конце сентября Alyona Alyona была удостоена в Германии международной награды Anchor Award, которую ежегодно присуждают наиболее многообещающему новому артисту.