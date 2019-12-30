В Киеве прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении 36-летнего жителя Киева, который убил собаку.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

— Инцидент произошел в Деснянском районе Киева. Подозреваемый на почве неприязненных отношений с хозяйкой кухонным ножом нанес животному мощный удар в область брюшной полости. Вследствие полученной травмы животное умерло, - сообщили в пресс-службе.

Действия злоумышленника квалифицированы по части 1 статьи 299 УК Украины. За совершенное преступление мужчине грозит арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Ранее, Софиеевский районный суд Днепропетровской области приговорил к пяти годам лишения свободы условно пенсионерку за убийство бездомных собак.