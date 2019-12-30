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В Киеве прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении 36-летнего жителя Киева, который убил собаку.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
— Инцидент произошел в Деснянском районе Киева. Подозреваемый на почве неприязненных отношений с хозяйкой кухонным ножом нанес животному мощный удар в область брюшной полости. Вследствие полученной травмы животное умерло, - сообщили в пресс-службе.
Действия злоумышленника квалифицированы по части 1 статьи 299 УК Украины. За совершенное преступление мужчине грозит арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.
Ранее, Софиеевский районный суд Днепропетровской области приговорил к пяти годам лишения свободы условно пенсионерку за убийство бездомных собак.
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В Киеве прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении 36-летнего жителя Киева, который убил собаку.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
— Инцидент произошел в Деснянском районе Киева. Подозреваемый на почве неприязненных отношений с хозяйкой кухонным ножом нанес животному мощный удар в область брюшной полости. Вследствие полученной травмы животное умерло, - сообщили в пресс-службе.
Действия злоумышленника квалифицированы по части 1 статьи 299 УК Украины. За совершенное преступление мужчине грозит арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.
Ранее, Софиеевский районный суд Днепропетровской области приговорил к пяти годам лишения свободы условно пенсионерку за убийство бездомных собак.