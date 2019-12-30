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Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что в течение года все государственные цирки прекратят использовать животных в своих представлениях.
Об этом Владимир Бородянский написал на своей странице в Facebook.
— Цирк без животных. Останется в прошлом позорное для Украины явление использования животных в цирке. Все государственные цирки течение года прекратят использовать животных в цирковых представлениях. Сейчас мы работаем над рабочими решениями путей реабилитации этих животных. Все они без исключения будут переданы реабилитационным центрам, - сообщил министр.
Напомним, в сентябре 2019 года Окружной административный суд города запретил использовать животных в одесском цирке. Это первое такое решение в Украине.
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Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что в течение года все государственные цирки прекратят использовать животных в своих представлениях.
Об этом Владимир Бородянский написал на своей странице в Facebook.
— Цирк без животных. Останется в прошлом позорное для Украины явление использования животных в цирке. Все государственные цирки течение года прекратят использовать животных в цирковых представлениях. Сейчас мы работаем над рабочими решениями путей реабилитации этих животных. Все они без исключения будут переданы реабилитационным центрам, - сообщил министр.
Напомним, в сентябре 2019 года Окружной административный суд города запретил использовать животных в одесском цирке. Это первое такое решение в Украине.