Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что в течение года все государственные цирки прекратят использовать животных в своих представлениях.

Об этом Владимир Бородянский написал на своей странице в Facebook.

— Цирк без животных. Останется в прошлом позорное для Украины явление использования животных в цирке. Все государственные цирки течение года прекратят использовать животных в цирковых представлениях. Сейчас мы работаем над рабочими решениями путей реабилитации этих животных. Все они без исключения будут переданы реабилитационным центрам, - сообщил министр.

Напомним, в сентябре 2019 года Окружной административный суд города запретил использовать животных в одесском цирке. Это первое такое решение в Украине.