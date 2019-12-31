В понедельник 30 декабря в суданском городе Омдурман суд приговорил к смертной казни 27 силовиков. Их признали причастными к пыткам и смерти учителя во время массовых протестов против тогдашнего главы государства Омара аль-Башира.

Об этом пишет DW.

Учителя Ахмеда аль-Хейра задержали в конце января этого года. Его били и пытали в помещениях секретной службы, в начале февраля он умер.

Полиция отвергала обвинения в насилии в отношении задержанного, объяснив его смерть болезнью и отказавшись предоставить какие-либо детали. Родственники погибшего сообщили, что его тело было покрыто синяками. Суд теперь пришел к выводу, что его смерть - это неизбежное следствие избиения и пыток.

Следуя традиции, основанной на исламском праве, судья дал семье Аль-Хейра возможность простить подозреваемых, что могло привести к их помилованию. Но они отказались это сделать.

Еще ряд лиц, представших перед судом, был приговорен к заключению. Главный прокурор страны Тадж аль-Сер Али аль-Гебр, приветствовал этот приговор, назвав его победой. Он призвал правительство страны присоединиться к конвенции ООН против пыток.

Гибель аль-Хейра получила большой резонанс в Судане и привела к усилению протестов. В конце концов в апреле этого года в результате военного переворота от власти был отстранен многолетний президент Судана Омар аль-Башир. Этот судебный приговор является первым по делам о гибели более 200 протестующих во время демонстраций против Омара аль-Башира.