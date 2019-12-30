Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила о задержании двух граждан Украины в оккупированном Крыму.

Об этом сообщают Крым.Реалии.

Как заявляют российские силовики, двух украинцев якобы задержали на попытке покинуть оккупированный Крымский полуостров в обход российских пунктов пропуска. Мужчины были задержаны в темное время суток.

В ФСБ РФ утверждают, что задержанные украинцы имеют криминальное прошлое, а на территории оккупированного Крыма занимались случайными заработками. Однако российская спецслужба не называет имен задержанных.

В сентябре 2019 года сотрудники ФСБ РФ в пункте пропуска Джанкой в Крыму без объяснений задержали жителя Львовской области, отобрали его автомобиль, документы на право владения транспортным средством и деньги в сумме 2000 евро.