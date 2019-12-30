|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:37
|Заход солнца:
|16:11
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:58
|Заход солнца:
|16:02
|Температура завтра:
|+5 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.6 грн
|24.45 грн
|EUR
|26.25 грн
|27.35 грн
Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила о задержании двух граждан Украины в оккупированном Крыму.
Об этом сообщают Крым.Реалии.
Как заявляют российские силовики, двух украинцев якобы задержали на попытке покинуть оккупированный Крымский полуостров в обход российских пунктов пропуска. Мужчины были задержаны в темное время суток.
В ФСБ РФ утверждают, что задержанные украинцы имеют криминальное прошлое, а на территории оккупированного Крыма занимались случайными заработками. Однако российская спецслужба не называет имен задержанных.
В сентябре 2019 года сотрудники ФСБ РФ в пункте пропуска Джанкой в Крыму без объяснений задержали жителя Львовской области, отобрали его автомобиль, документы на право владения транспортным средством и деньги в сумме 2000 евро.
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила о задержании двух граждан Украины в оккупированном Крыму.
Об этом сообщают Крым.Реалии.
Как заявляют российские силовики, двух украинцев якобы задержали на попытке покинуть оккупированный Крымский полуостров в обход российских пунктов пропуска. Мужчины были задержаны в темное время суток.
В ФСБ РФ утверждают, что задержанные украинцы имеют криминальное прошлое, а на территории оккупированного Крыма занимались случайными заработками. Однако российская спецслужба не называет имен задержанных.
В сентябре 2019 года сотрудники ФСБ РФ в пункте пропуска Джанкой в Крыму без объяснений задержали жителя Львовской области, отобрали его автомобиль, документы на право владения транспортным средством и деньги в сумме 2000 евро.