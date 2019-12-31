Председатель правления «Укрзалізниці» Евгений Кравцов решил уйти с должности.

Об этом говорится в его обращении к наблюдательному совету компании 30 декабря, передаёт Радио Свобода.

— В последнее время ходило много разговоров о якобы конфликта «Укрзалізниці» и Министерства инфраструктуры. Но мы командные игроки с единственной важной целью - улучшение состояния «Укрзалізниці» и желание эффективного развития украинской инфраструктуры. А это исключает любые конфликты и оставляет место исключительно конструктивным отношениям. Уже в начале 2020 года, после рассмотрения моего обращения на заседании наблюдательного совета о прекращении контракта в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе, я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня, - говорится в обращении Евгений Кравцова.

Подробнее о своем решении руководитель пообещал сообщить после принятия всех формальных решений.

Евгений Кравцов возглавлял «Укрзалізницю» с января 2019 года. Срок его контракта истекает в 2021 году. Кравцов исполнял обязанности председателя правления ПАО «Укрзалізниця» с 30 марта по 25 мая 2016 года, а также с 10 августа 2017 года. В 2016-2017 годах был первым заместителем министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Ранее сообщалось, что акционерное общество «Укрзалізниця» договорилась с американской компанией General Electric о закупке 40 новых локомотивов.