Новая Зеландия одной из первых стран мира встретила Новый 2020 год. Раньше всех отпраздновали острова Кирибати, Тонга и Самоа, что в юго-западной части Тихого океана.

Об этом пишет hromadske.

Разница во времени между Киевом и городом в Новой Зеландии Оклендом составляет 11 часов. 2020 год в Новой Зеландии наступил, когда в Украине было 13:00 31-го декабря.

Следующей страной, которая будет встречать Новый год, будет Австралия, затем — Япония и обе Кореи. А последними будут американская часть острова Самоа и остров Бейкер в Тихом океане. Там куранты будут бить, когда в Киеве будет 13:00 1 января.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которого главы государств обменялись поздравлениями с наступающими праздниками и договорились о новых списках на обмен пленными.