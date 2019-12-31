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Новая Зеландия одной из первых стран мира встретила Новый 2020 год. Раньше всех отпраздновали острова Кирибати, Тонга и Самоа, что в юго-западной части Тихого океана.
Об этом пишет hromadske.
Разница во времени между Киевом и городом в Новой Зеландии Оклендом составляет 11 часов. 2020 год в Новой Зеландии наступил, когда в Украине было 13:00 31-го декабря.
Следующей страной, которая будет встречать Новый год, будет Австралия, затем — Япония и обе Кореи. А последними будут американская часть острова Самоа и остров Бейкер в Тихом океане. Там куранты будут бить, когда в Киеве будет 13:00 1 января.
Напомним, что Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которого главы государств обменялись поздравлениями с наступающими праздниками и договорились о новых списках на обмен пленными.
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Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Новая Зеландия одной из первых стран мира встретила Новый 2020 год. Раньше всех отпраздновали острова Кирибати, Тонга и Самоа, что в юго-западной части Тихого океана.
Об этом пишет hromadske.
Разница во времени между Киевом и городом в Новой Зеландии Оклендом составляет 11 часов. 2020 год в Новой Зеландии наступил, когда в Украине было 13:00 31-го декабря.
Следующей страной, которая будет встречать Новый год, будет Австралия, затем — Япония и обе Кореи. А последними будут американская часть острова Самоа и остров Бейкер в Тихом океане. Там куранты будут бить, когда в Киеве будет 13:00 1 января.
Напомним, что Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которого главы государств обменялись поздравлениями с наступающими праздниками и договорились о новых списках на обмен пленными.