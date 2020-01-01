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Компания Google добавила новую функцию в поисковом сервисе: пользователи смогут хранить фильмы и сериалы в коллекции, чтобы посмотреть их позже.
Об этом пишет hromadske.
В коллекцию Watchlist пользователь сможет сохранять фильмы и сериалы, которые он хочет просмотреть, а в коллекцию Watched — те, которые уже пересмотрел.
В Watchlist будут храниться обложки фильмов и сериалов. Если поисковик найдет видео связанное с фильмом на YouTube или Google Play Фильмы, Google укажет стоимость фильма и ссылки на платформу, где его можно приобрести.
Если фильм сейчас в прокате, то поисковик предложит приобрести билеты и покажет расписание сеансов в кинотеатре.
Функция работает в приложении Google для Android и iOS. Сейчас опция доступна не для всех пользователей.
Напомним, что Google изменила алгоритм поиска новостей. Теперь пользователи будут видеть первыми те материалы, «с которых все началось».
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Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Компания Google добавила новую функцию в поисковом сервисе: пользователи смогут хранить фильмы и сериалы в коллекции, чтобы посмотреть их позже.
Об этом пишет hromadske.
В коллекцию Watchlist пользователь сможет сохранять фильмы и сериалы, которые он хочет просмотреть, а в коллекцию Watched — те, которые уже пересмотрел.
В Watchlist будут храниться обложки фильмов и сериалов. Если поисковик найдет видео связанное с фильмом на YouTube или Google Play Фильмы, Google укажет стоимость фильма и ссылки на платформу, где его можно приобрести.
Если фильм сейчас в прокате, то поисковик предложит приобрести билеты и покажет расписание сеансов в кинотеатре.
Функция работает в приложении Google для Android и iOS. Сейчас опция доступна не для всех пользователей.
Напомним, что Google изменила алгоритм поиска новостей. Теперь пользователи будут видеть первыми те материалы, «с которых все началось».