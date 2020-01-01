Американские врачи обнаружили закономерность между количеством загрязнения в крови матери и развитием ребенка в утробе: чем больше посторонних веществ, тем медленнее развивается ребенок.

Соответствующее исследование врачей Национального института детского здоровья и развития штата Мэриленд опубликовали в журнале JAMA Pediatrics.

Органические загрязнители могут замедлить развитие ребенка. Люди преимущественно используют такие загрязнители в промышленности, а также как пестициды и лекарства. В организм они часто попадают через рыбные и молочные продукты.

В ходе исследования ученые наблюдали за 2284 беременными женщинами без ожирения или других опасностей для здоровья плода. Они выяснили, что органические загрязнители могут не только попадать в кровь, но и проникать через плаценту.

Так, у 25% женщин, у которых высокий уровень загрязнения крови, ребенок рождался с меньшей окружностью головы, чем у тех, у кого этот уровень был минимален.

В то же время ученые отметили, что некоторые вещества действуют наоборот и провоцируют ускоренное развитие организма. При этом отдельные вещества сами по себе не могут влиять на развитие, а только в сочетании друг с другом. Поэтому предсказать результаты развития ребенка в утробе матери все еще сложно, добавляют врачи.

Напомним, что немецкие исследователи представили анализ крови для раннего выявления рака молочной железы.