Сегодня, 31 декабря, спасатели проверили на соблюдение пожарной безопасности новогодние домики на площади Соборной в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Николаевской области.

Сообщается, что в канун Нового года инспекторы Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области проверили наличие и исправность первичных средств пожаротушения в домиках на Соборной площади.

— Особое внимание уделили вопросу недопустимости использования газовых баллонов во временных деревянных сооружениях и местах с массовым пребыванием людей, - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что в результате проверки инспекторы дали рекомендации по устранению найденых недостатков и разъяснили, к каким последствиям может привести несоблюдение правил пожарной безопасности.

Напомним, что 19 декабря, в День Святого Николая, в Николаеве прошло торжественное открытие главной новогодней елки города.