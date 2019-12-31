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Сегодня, 31 декабря, спасатели проверили на соблюдение пожарной безопасности новогодние домики на площади Соборной в Николаеве.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Николаевской области.
Сообщается, что в канун Нового года инспекторы Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области проверили наличие и исправность первичных средств пожаротушения в домиках на Соборной площади.
— Особое внимание уделили вопросу недопустимости использования газовых баллонов во временных деревянных сооружениях и местах с массовым пребыванием людей, - отметили в пресс-службе.
Отмечается, что в результате проверки инспекторы дали рекомендации по устранению найденых недостатков и разъяснили, к каким последствиям может привести несоблюдение правил пожарной безопасности.
Напомним, что 19 декабря, в День Святого Николая, в Николаеве прошло торжественное открытие главной новогодней елки города.
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Сегодня, 31 декабря, спасатели проверили на соблюдение пожарной безопасности новогодние домики на площади Соборной в Николаеве.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Николаевской области.
Сообщается, что в канун Нового года инспекторы Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области проверили наличие и исправность первичных средств пожаротушения в домиках на Соборной площади.
— Особое внимание уделили вопросу недопустимости использования газовых баллонов во временных деревянных сооружениях и местах с массовым пребыванием людей, - отметили в пресс-службе.
Отмечается, что в результате проверки инспекторы дали рекомендации по устранению найденых недостатков и разъяснили, к каким последствиям может привести несоблюдение правил пожарной безопасности.
Напомним, что 19 декабря, в День Святого Николая, в Николаеве прошло торжественное открытие главной новогодней елки города.