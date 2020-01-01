Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба будет привлечен к ответственности «за преступления, которые он совершил во время пребывания на должности, и за преследование майдановцев в феврале 2014 года».

Об этом сообщает пресс-служба партии.

— Полностью дискредитировано Государственное бюро расследований преступника Трубы. Преступника - потому что то, что он сделал и что появилось на записях, четко доказывает состав преступления. Он получал незаконные указания от руководства страны, Офиса президента и реализовывал их, давая незаконные указания следователям. В том числе и по подписанию Минских соглашений. В том числе и по Керченскому проливу и по действиям военных моряков. И том числе и по национализации Приватбанка и многим-многим другим вопросам, имеющим государственное значение, - сказал Петр Порошенко.

Также Петр Порошенко добавил, что твердо убежден в том, что Роман Труба «будет привлечен к уголовной ответственности за совершенные им преступления».

— И не исключено, что и за преступления против майдановцев, которые он совершил в 14-м году, которые сейчас открылись, - добавил Петр Порошенко.

Напомним, что партия «Европейская солидарность» требует от Генпрокуратуры возбудить уголовное производство против экс-директора Госбюро расследований Романа Трубы и фигурантов так называемых «пленок Трубы».